Crónica, tres meses del terremoto en Quindío, colegios, escuelas y universidades las más afectadas

Armenia

Tres meses pueden parecer mucho, pero para los que vivimos el terremoto del 10 de agosto, parece que fue ayer.

Uno de los sectores más afectados, golpeados y que directamente sintieron el impacto de ese terremoto fue el educativo, los colegios, las escuelas y las universidades que ya estaban en actividad vivieron sus estudiantes, sus docentes y sus administrativos momentos dramáticos.

Es el caso de la Universidad del Quindío, una de las instituciones que más sufrió con el terremoto, el 60% de la infraestructura golpeada.

Una de sus funcionarias, Viviana Barrero, nos cuenta cómo vivió la experiencia ese día “Justamente crucé la puerta de la universidad a las 7:34 de la mañana. Ese minuto fue largo porque alcancé a llegar en mi carro hasta el sótano del edificio de Ciencias Básicas y retrocediendo para parquear el carro empezó a moverse muy fuerte hacia los lados y lo único que hice fue tirarme, dejar todo abandonado, siempre teniendo claro que primero la vida y logro salir, pero no fue logro salir inmediato.

Me costó y me costó muchísimo el poder correr y salir a tiempo, porque en cuanto logré tirarme de mi carro y un compañero me pegó el grito diciendo está temblando, hay que correr, yo corría, corría y corría y sentía que corría kilómetros y no me daba en esos 90 segundos que duró este terremoto el cuerpo y las piernas para salir, narró.

Cuando se empieza a caer todo a mi lado, alrededor de mis hombros, logro finalmente salir del edificio y cuando me volteo a ver ese edificio en particular que es en el que yo trabajo, lo más difícil para mí fue ver a los estudiantes correr por un lugar que conocemos en la Uniquindío como el famoso caracol de Ciencias Básicas.

Ver cómo gritaban, pedían auxilio, unos se tiraban del caracol por los costados, otros apenas se tiraban unos encimas de encima de otros y caían encima pedazos de drywall, ladrillos, cemento, muchos elementos y cuando eso sucedió, yo dije, “Aquí hubo una mortandad.” Y obviamente, como todos los ciudadanos, inmediatamente pensé en el 99, es una experiencia tremenda y luego la angustia, como muchos, sin saber cómo estaba mi familia, Viviana Barrero y su relató el día del terremoto.

Después de tres meses, físicamente la Universidad del Quindío ha cambiado y eso lo sienten los funcionarios que trabajan en la universidad como Viviana Barrero.

Hoy justamente tres meses después fue el primer día después de tres meses que volví a entrar al sótano del cual salí. Por el proceso de las elecciones, el edificio estructuralmente está bien, dicho por nuestros ingenieros uniquindianos y bajo esa confianza, de todas maneras, me ganó el temor y volví a sentir que se me paraban, como se dicen, los vellos del de los brazos y las piernas las sentí debilitadas porque fue uno de los traumas o síntomas con los que quedé cada que hemos vivido estas réplicas durante estos tres meses y es que las piernas literalmente se me bloquean, me tiemblan y quedo como un papel, relató la funcionaria administrativa de la universidad.

Eso experimenté justamente tres meses después. Fue el primer día que volví a entrar después de exactamente esos tres meses a ese sótano y la sensación fue igual.

Es muy duro para nosotros como administrativos ver nuestra universidad con varios de sus edificios ya hoy desnudos y listos para renacer, como le hemos llamado en la Universidad del Quindío a este proceso, el cual nos hemos enfrentado desde el día cero, pero en el cual no hemos parado.

Hoy, tres meses después del terremoto, los estudiantes no han vuelto a la universidad físicamente a estudiar, pero aún tienen en la memoria esa infraestructura, como los administrativos que están acumulados mientras se hace la reparación y la reconstrucción.

Tres meses después, la Universidad del Quindío, como también los damnificados, esperan aún los recursos del Estado para poder adelantar el proceso de reconstrucción del Quindío luego del terremoto, hoy que se cumplen 90 días.