Corte Constitucional declaró exequibles Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA)

Además, estableció condiciones para garantizar la autonomía territorial y la participación de los municipios en las decisiones sobre su declaración, modificación y eliminación.

Sobre este hecho, La Corte precisó que las decisiones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre estas áreas deberán estar precedidas de un proceso obligatorio de información, coordinación y concertación con las autoridades territoriales, especialmente con los concejos municipales y distritales.

Igualmente, la Corte aclaró que la competencia del Ministerio se limita a delimitar las áreas, establecer su destinación a la producción de alimentos e identificar las actividades incompatibles con esta finalidad.

En consecuencia, el Ministerio no podrá reglamentar de manera detallada los usos del suelo, pues esta competencia corresponde a los concejos municipales y distritales, en ejercicio de la autonomía territorial.

Las entidades territoriales deberán tener la oportunidad de presentar observaciones y propuestas que sean valoradas , de modo que puedan ejercer una influencia con decisiones profundas sobre estos temas

Cada declaración y modificación de las APPA deberán tener en cuenta los planes de ordenamiento territorial y las particularidades de los municipios y distritos involucrados.

Finalmente, la Sala Plena precisó que la decisión rige hacia el futuro y que las APPA que se encuentren en trámite, cualquiera que sea su etapa, deberán sujetarse a las condiciones establecidas por la Corte.