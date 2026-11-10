Corte Constitucional declaró exequibles Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA)
El ente judicial declaró constitucionales las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA), reconociendo su importancia para proteger los suelos agrícolas y garantizar la producción de alimentos en Colombia.
Además, estableció condiciones para garantizar la autonomía territorial y la participación de los municipios en las decisiones sobre su declaración, modificación y eliminación.
Sobre este hecho, La Corte precisó que las decisiones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre estas áreas deberán estar precedidas de un proceso obligatorio de información, coordinación y concertación con las autoridades territoriales, especialmente con los concejos municipales y distritales.
Igualmente, la Corte aclaró que la competencia del Ministerio se limita a delimitar las áreas, establecer su destinación a la producción de alimentos e identificar las actividades incompatibles con esta finalidad.
En consecuencia, el Ministerio no podrá reglamentar de manera detallada los usos del suelo, pues esta competencia corresponde a los concejos municipales y distritales, en ejercicio de la autonomía territorial.
Las entidades territoriales deberán tener la oportunidad de presentar observaciones y propuestas que sean valoradas , de modo que puedan ejercer una influencia con decisiones profundas sobre estos temas
Cada declaración y modificación de las APPA deberán tener en cuenta los planes de ordenamiento territorial y las particularidades de los municipios y distritos involucrados.
Finalmente, la Sala Plena precisó que la decisión rige hacia el futuro y que las APPA que se encuentren en trámite, cualquiera que sea su etapa, deberán sujetarse a las condiciones establecidas por la Corte.
Juan Carlos González
Comunicador Social y Periodista egresada de la Universidad Inpahu y la Fundación Universitaria Unihorizonte....