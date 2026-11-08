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08 nov 2026 Actualizado 17:49

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A casi tres meses del terremoto, 3 mil negocios buscan reactivarse en el Valle

Más de mil 800 emprendedores recibirán créditos condonables de hasta $5 millones

A casi tres meses del terremoto, 3 mil negocios buscan reactivarse en el Valle

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A casi tres meses del terremoto que afectó al Valle del Cauca, 3 mil emprendedores de siete municipios buscan recursos para recuperar sus negocios y reactivar sus actividades económicas. Esta fue la cantidad de inscritos en la convocatoria de créditos condonables de Fonder Valle, dirigida a unidades productivas afectadas por la emergencia.

La convocatoria contempla beneficiar a 1.800 emprendedores con créditos de hasta cinco millones de pesos, para una bolsa total de 9.000 millones de pesos aportados por la Gobernación del Valle.

Las cifras de los inscritos evidencian el impacto que todavía enfrenta el sector productivo: 572 negocios reportaron estar funcionando, 1.397 continúan operando parcialmente y 1.005 tienen sus servicios completamente suspendidos por las afectaciones del terremoto.

El secretario de Desarrollo Económico del Valle, Jerson Valencia, explicó que ahora comenzarán las visitas técnicas para verificar los daños en maquinaria, insumos, equipos y herramientas de trabajo, además de establecer cuántos empleos resultaron afectados.

Después de estas verificaciones, un comité evaluador seleccionará a los beneficiarios, teniendo en cuenta las afectaciones y la capacidad de reactivación de cada unidad productiva.

Los recursos podrán destinarse a la recuperación de maquinaria, mobiliario, equipos, insumos y herramientas de trabajo. Para que los créditos sean condonados, los beneficiarios deberán sustentar las compras con las respectivas facturas.

Los negocios inscritos están ubicados en Cali, Buenaventura, Roldanillo, Cartago, Sevilla, Zarzal y La Unión.

Mairon Benavides Cadena

Mairon Benavides Cadena

Periodista en Caracol Radio. Premio de Periodismo Alfonso Bonilla Aragón 2024. Docente universitario. Comunicador...

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