Catherine Juvinao prende las alarmas sobre el Fondo Milagro: “Es un cheque en blanco”

A tres meses del terremoto, la representante Catherine Juvinao, de la Alianza Verde, lanzó nuevas alertas en los micrófonos de 6AM W de Caracol Radio sobre el manejo de los recursos del Fondo Milagro y advirtió que su funcionamiento tendría vacíos en materia de transparencia y control.

Al respecto también habló el senador Germán Rodríguez, de Salvación Nacional, y explicó la destinación de recursos que tiene el Fondo Milagro para la reparación de las víctimas que perdieron sus viviendas por el terremoto.

Juvinao, quien hace parte de la comisión de seguimiento a la atención del terremoto, reveló que después de casi tres meses de la tragedia, pudieron acceder a los manuales de contratación y operación del fondo y encontraron “disposiciones preocupantes”.

“Yo no estoy segura ni que el Fondo Milagro esté trabajando con la diligencia y el sentido de urgencia que se requiere y tampoco estoy segura que lo estén haciendo de la manera más transparente”, dijo.

Y uno de los principales cuestionamientos tiene que ver con las facultades que tendría el gerente del fondo para contratar. Según Juvinao, existe una cifra de $17.509 millones que podrá manejar el gerente, sin autorización del Consejo Directivo.

“El gerente básicamente puede hacer lo que quiera: abre los procesos de contratación, recibe las ofertas de contratación, dirige las evaluaciones de esas ofertas, selecciona a los contratistas, nombra al supervisor o interventor del contrato, decide si el contrato se suscribe sin tener en cuenta matrices de riesgo, decide si se exime al contratista de pólizas o de cláusulas en caso de incumplimientos y decide si se hacen adiciones hasta del 50 % del valor inicial”, explicó.

Juvinao también advirtió que el fondo tendría la posibilidad de contratar sin exigir pólizas de cumplimiento: “Un contratista que quiera hacer pilatunas con la plata del Fondo Milagro, con un contrato de estos, lo va a poder hacer”.

¿Qué responde la bancada de Gobierno?

El senador Germán Rodríguez defendió la gestión del Gobierno y aseguró que sí hay recursos en ejecución para atender a los damnificados. Mencionó una primera partida de $624.657 millones de pesos, gestionada a través de un crédito del Banco Mundial, además de recursos públicos destinados a vivienda, demoliciones y demás.

Y agregó: “En su momento, pues, cada quien tendrá que mostrar sus resultados, qué se ha hecho con el dinero. Yo lo que estoy mostrando es que sí se ha hecho y a dónde se han dirigido estos recursos”.

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