Consejo de Estado suspendió norma que prohibía pactar periodo de prueba en contratos de aprendizaje

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente una disposición del Decreto 223 de 2026 que prohibía pactar periodos de prueba en los contratos de aprendizaje, como los que se suscriben con estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y otras personas vinculadas bajo esta modalidad de formación.

La decisión se produjo en el marco de una demanda de nulidad contra una de las disposiciones del decreto con el que el Gobierno reglamentó aspectos relacionados con los contratos de aprendizaje.

Al estudiar el caso, el alto tribunal advirtió que la legislación vigente permite que el empleador y el aprendiz acuerden por escrito un periodo de prueba. Por esta razón, consideró que el Gobierno habría excedido sus facultades reglamentarias al establecer una prohibición absoluta que no está contemplada en la ley.

Para sustentar esta determinación, la corporación tuvo en cuenta la reforma laboral, establecida en la Ley 2466 de 2025, que dispuso que los contratos de aprendizaje se rijan por las normas del Código Sustantivo del Trabajo.

Estas normas contemplan la posibilidad de pactar un periodo de prueba, siempre que se respeten las condiciones y los límites establecidos en la legislación laboral. En ese sentido, el Gobierno no podía eliminar mediante un decreto una facultad reconocida por el legislador.

Con esta decisión, el Consejo de Estado ordenó suspender provisionalmente los efectos de la disposición que impedía acordar periodos de prueba en los contratos de aprendizaje.

Sin embargo, la determinación no significa que este periodo sea obligatorio para los aprendices ni constituye un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de la norma. Se trata de una medida cautelar que estará vigente mientras el alto tribunal resuelve de fondo la demanda de nulidad y determina si la disposición del Gobierno se ajusta al ordenamiento jurídico.