De las noticias a las caricaturas: la historia de Patata, el proyecto de Santiago Vega

Patata Caricaturas es un proyecto de comunicación que utiliza el dibujo y la caricatura para contar los acontecimientos de la actualidad colombiana. Liderado por Santiago Vega, administrador de empresas e ilustrador, el medio lleva siete años desarrollando una propuesta editorial que combina información y análisis visual.

La iniciativa surgió durante la etapa universitaria de Vega, cuando estudiaba Administración de Empresas. En una asignatura sobre innovación comenzó a explorar sus intereses personales y encontró en su habilidad para dibujar, que cultivaba desde la infancia, una oportunidad para crear su propio proyecto.

En sus comienzos, Patata Caricaturas estaba enfocado en la crítica política. Sin embargo, con el paso de los años amplió sus contenidos para abordar diferentes acontecimientos de la agenda nacional. Su propuesta consiste en transformar hechos de interés público en ilustraciones que permitan acercarse a las noticias de una manera diferente. “Al final del día estamos construyendo una comunidad de personas que quieren estar informadas de esa forma”, explicó Vega en A Vivir que son dos días.

Uno de los principales desafíos del proyecto es representar acontecimientos relacionados con la violencia y otras situaciones que afectan a las víctimas y sus familias. Frente a estos temas, Vega señaló que el equipo procura trabajar bajo principios éticos y evitar ilustraciones que puedan resultar revictimizantes, sin dejar de informar sobre lo ocurrido.

El proyecto también ha desarrollado una identidad gráfica caracterizada por el fondo blanco y un estilo de trazo que se ha mantenido desde sus primeras publicaciones. Vega denomina esta propuesta visual como “ilustración tipo Patata”, un estilo que ha perfeccionado con los años sin perder los elementos que lo distinguen.

Para seleccionar los contenidos, el equipo revisa la agenda nacional y evalúa cuáles son los acontecimientos más relevantes del día y cómo pueden representarse mediante ilustraciones.

Cada publicación pasa por varias etapas: definición de la idea, elaboración del boceto, entintado, incorporación de elementos informativos y redacción de titulares. Aunque algunos días logran producir dos o tres contenidos, el objetivo es mantener una publicación diaria.