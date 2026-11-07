Jadao, la marca de joyería artesanal que ha capacitado a más de 180 mujeres en Valledupar

Jamer Ojeda, junto a su mamá, María Milagros, y su hermano Daniel, encontró en la bisutería una oportunidad para salir adelante durante la pandemia. Lo que comenzó como una capacitación familiar se convirtió en Jadao, una marca de joyería artesanal con sede en Valledupar que busca generar oportunidades laborales a través de los oficios manuales.

En A Vivir que son dos días, Jamer contó que el proyecto nació cuando su mamá, quien trabajaba en casas de familia, se quedó sin ingresos debido al confinamiento. Ante esta situación, la familia decidió aprovechar sus habilidades manuales y comenzar a elaborar accesorios artesanales.

Sin embargo, Jadao no se dedica únicamente a la elaboración y comercialización de joyas. Uno de sus principales propósitos es capacitar a mujeres de barrios vulnerables de Valledupar en técnicas artesanales, para que puedan desarrollar sus habilidades y generar ingresos. Hasta el momento, han formado a más de 180 mujeres y actualmente trabajan con 10 de ellas, entre quienes se encuentran madres migrantes, víctimas del conflicto armado y mujeres indígenas.

Para Jamer, compartir sus conocimientos no representa una amenaza para el negocio. Por el contrario, considera que enseñar estas técnicas a otras personas es una manera de abrir nuevas oportunidades de trabajo y crecimiento.

El emprendimiento también ha ganado reconocimiento en la industria de la moda. En 2026, Jadao participó en Colombiamoda de la mano del diseñador Juan Pablo Socarrás, a quien Jamer admiraba desde los inicios del proyecto. Además, colaboró con la diseñadora Lina Cantillo y sus creaciones han aparecido en publicaciones internacionales como Marie Claire y Vogue.

Actualmente, la marca busca ampliar su presencia en el mercado nacional y llegar a nuevos clientes en Colombia y el exterior. Para Jamer, cada compra representa una oportunidad para generar empleo y apoyar a las mujeres que hacen parte del proyecto.