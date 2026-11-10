Estratega de la campaña de Paloma Valencia habló de supuesta infiltración

El estratega Luis Duque respondió este lunes a las versiones que lo señalan como un infiltrado del gobierno de Gustavo Petro en la campaña de Paloma Valencia. Quienes lo señalan sacaron a relucir un contrato que este firmó con la anterior administración por cerca de $500 millones.

A través de sus redes sociales, Duque negó los señalamientos y aseguró que siempre ha sido un opositor al petrismo. De hecho, de acuerdo con su versión, lo habrían intentado contratar en 2021 para la campaña del hoy expresidente, pero dijo que no estaba de acuerdo con ese proyecto político.

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Por otra parte, aseguró que el contrato por el que hoy lo señalan es de diciembre de 2025 y su ingreso a la campaña data de finales de enero de 2026. “Es una interpretación que carece de sustento”, dijo sobre la versión que apunta a una infiltración.

El estratega también señaló que a través de su empresa ha trabajado para diversos sectores, lo que incluye haber firmado contratos con entidades públicas. “Contratar con un gobierno no significa compartir su ideología“, agregó.

Finalmente, aseguró que trabajó para la campaña de Paloma con la convicción de ganar y que no atribuye la derrota a una supuesta infiltración de sectores contrarios.

Entre tanto, la exsenadora también pide investigar a fondo la versión de una presunta estrategia de espionaje coordinada desde la Dirección Nacional de Inteligencia del anterior gobierno.