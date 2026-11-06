Congresistas del Pacto Histórico se pronunciaron tras señalamientos contra Gustavo Petro

Las mujeres de la bancada del Pacto Histórico se pronunciaron frente a los recientes señalamientos contra el expresidente Gustavo Petro, relacionados con presuntas conductas de naturaleza sexual e irregularidades en la contratación estatal.

A través de un comunicado, las congresistas señalaron que las denuncias deben ser escuchadas con respeto y que ninguna mujer debe ser objeto de descalificaciones o juicios sobre su vida privada por acudir a la justicia.

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Piden protección para las mujeres denunciantes

En el documento, solicitaron a la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Unidad Nacional de Protección evaluar la situación de las denunciantes y adoptar las medidas de seguridad y acompañamiento necesarias.

También hicieron un llamado a evitar la divulgación de material íntimo, la revictimización y los juicios anticipados. Según expresaron, escuchar a quienes denuncian y respetar las garantías de las personas investigadas son principios complementarios.

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Reclaman respeto por la presunción de inocencia

Además, insistieron en que se debe respetar la presunción de inocencia y el debido proceso. Señalaron que el material divulgado no ha sido sometido a peritaje ni valorado por una autoridad judicial y manifestaron su confianza en que las autoridades competentes actúen con independencia.

Frente a las presuntas irregularidades en la contratación estatal, plantearon que los contratos divulgados deben ser revisados de manera técnica y objetiva, diferenciando los asuntos personales de aquellos relacionados con la gestión pública.

Uno de los mensajes centrales del comunicado es que la defensa de los derechos de las mujeres no puede depender de afinidades ideológicas o lealtades políticas.

Las integrantes de la bancada afirmaron que ninguna mujer, feminista u organización de mujeres debe asumir responsabilidades políticas, personales o jurídicas que correspondan a los hombres señalados.

Finalmente, anunciaron que continuarán impulsando investigaciones y activando las rutas de atención frente a las violencias basadas en género, al tiempo que insistieron en fortalecer los protocolos de prevención y protección para las mujeres y la población diversa en Colombia.