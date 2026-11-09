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Uribe rechazó alianza política y electoral con Petro contra el Gobierno De la Espriella: esto dijo

El expresidente Gustavo Petro le propuso al exmandatario Álvaro Uribe Vélez un acuerdo político y electoral para hacerle frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella. Ante esto, el líder del Centro Democrático respondió en conversación con 6AM W de Caracol Radio.

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“Todo el que se oponga a Abelardo será bien recibido. Le propongo al expresidente Álvaro Uribe hacer un acuerdo, incluso electoral, para defender la Constitución y detener el narcofascismo que gobierna a Colombia”, escribió Petro en su cuenta de X.

Respuesta de Álvaro Uribe a Gustavo Petro

“Nosotros somos partido de Gobierno, apoyamos al presidente De la Espriella en segunda vuelta”, afirmó.

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Mencionó también que, ante las discrepancias tributarias con el Gobierno Nacional, el Centro Democrático busca un acuerdo. Incluso, contó que le pidieron al Ejecutivo no gravar la canasta familiar y cuidar la salud y el sector agropecuario del país.

“¿Cuál es la garantía de este partido para todo el mundo en Colombia? Todos los días nosotros somos más con que a todos los colombianos se les respeten sus derechos constitucionales y legales", señaló.

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¿Álvaro Uribe descarta una alianza política con Petro?

Sobre los comentarios que se referían al nacimiento del “petouribismo” por las coincidencias políticas del Centro Democrático y el Pacto Histórico en el Congreso de la República, Uribe fue tajante: “eso nunca ha existido”.

“Ese tema no va a entrar en el menú temático del Centro Democrático. Otra cosa es nuestro respeto a las personas, nuestro compromiso de que a todo colombiano se le garanticen los derechos constitucionales y legales y nuestro respeto a la base colombiana de todos los partidos”, sostuvo.

Escuche la respuesta completa del expresidente Álvaro Uribe Vélez aquí:

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