Juez ordenó a Angie Rodríguez retractarse de varias afirmaciones que hizo en contra de Laura Sarabia

Un juez de Bogotá ordenó a la exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Angie Rodríguez, retractarse de sus afirmaciones sobre la exministra de Relaciones Exteriores Laura Sarabia, relacionadas con la supuesta organización o facilitación de encuentros sexuales para el presidente Gustavo Petro.

La decisión fue adoptada por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Ejecución de Sentencias de Bogotá, que amparó los derechos fundamentales a la honra, al buen nombre y a la rectificación de Sarabia frente a las declaraciones de Rodríguez.

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En el fallo, el despacho también hizo referencia a los señalamientos sobre el supuesto uso de información íntima para presionar, chantajear y obtener o conservar cargos dentro del Gobierno.

Como parte de las órdenes judiciales, Angie Rodríguez deberá, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia, firmar el texto de rectificación y leerlo íntegramente con su propia voz en una grabación de video.

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El juzgado precisó que la exdirectora del DAPRE podrá realizar la grabación sin mostrar su rostro y contar con asistencia técnica para cumplir con lo ordenado.