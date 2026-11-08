“Mentira”: así fue el choque entre Petro y el Gobierno De la Espriella por sistemas antidrones

Un mensaje en X del expresidente Gustavo Petro desató un fuerte choque con el actual gobierno. “A pesar de dejar el dinero para compra de antidrones para este año. No se hizo ninguna operación de compra de antidrones. Así queda la tropa expuesta a morir sin posibilidad de defensa”, dijo el exmandatario.

Este choque se genera en medio de la conmoción por el ataque con drones en el sur de Bolívar que dejó tres militares muertos y ocho más heridos, el cual fue ampliamente rechazo por diversos sectores.

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Ante el mensaje de Petro, el presidente De la Espriella respondió calificándolo como “mentira” y responsabilizando al anterior gobierno por los problemas para enfrentar las amenazas de ataques con drones.

“Durante cuatro años, el gobierno anterior miró hacia otro lado y dejó desprotegidos a nuestros soldados y policías, sin las capacidades necesarias para enfrentar esta nueva modalidad de guerra utilizada por el narcoterrorismo”, aseguró.

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A esto agregó que el anterior ministro de Defensa y su viceministra “viajaron por varios países, hicieron reuniones y gastaron cuantiosos recursos en viáticos, pero no concretaron nada”. Finalmente volvió a enviar un mensaje de solidaridad a las familias de los soldados víctimas.

“Su afirmación contradice la verdad documental: los registros oficiales del Ministerio de Defensa desmienten que existiera dinero apropiado para comprar sistemas antidrones (...) Al asumir la administración no existía un proceso contractual o precontractual por $6,2 billones ni una compra adjudicada. Los $800.000 millones de la primera fase nunca fueron apropiados ni recibidos para 2026″, respondió el ministro de Defensa, Jorge Mora.

Finalmente, explicó que hoy ejecutan compras precontractuales y preparan un CONPES de sostenibilidad financiera y un proyecto de ley para enfrentar el problema.