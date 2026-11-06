Precio y cotización del dólar en Venezuela HOY 6 de noviembre de 2026

El Banco Central de Venezuela (BCV) ha compartido el informe de intercambio de dólares en el país para este viernes 6 de noviembre de 2026.

El valor del dólar en el país se usa para liquidar deudas, compras internacionales, tasas de cambio oficiales y transacciones financieras, sirviendo como indicador de referencia diario.

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Banco Central de Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que la tasa oficial del dólar para este viernes 6 de noviembre se ubicará en 896,12 bolívares venezolanos (VES) por cada dólar.

Lo que frente al reporte del 5 de noviembre de 2026 permite entender que la divisa decrece 1,24 bolívares venezolanos frente a la divisa extranjera.

Aparte de fijar la tasa oficial del dólar, la entidad menciona otras divisas internacionales, las cuales están establecidas de la siguiente manera para este jueves:

Euro (EUR): 1.004,95 bolívares (VES).

bolívares (VES). Yuan chino (CNY): 134,40 bolívares (VES).

bolívares (VES). Lira turca (TRY): 17,90 bolívares (VES).

bolívares (VES). Rublo ruso (RUB): 10,99 bolívares (VES).

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Banco Venezuela

El Banco Central de Venezuela (BCV) da a conocer las cotizaciones de compra y venta de la divisa en las principales entidades bancarias del país.

Las tasas reportadas por el BCV son las siguientes:

BBVA Provincial:

Compra: 895,00 // Venta: 893,26

Banco Venezolano de Crédito:

Compra: 894,87 // Venta: 908,15

Banco Mercantil:

Compra: 975,92 // Venta: 904,69

Banco Exterior:

Compra: 904,89 // Venta: 1001,56

BanCaribe:

Compra: 988,41 // Venta: 1004,97

Otras instituciones:

Compra: 944,60// Venta: 952,68

Estos datos son los valores ponderados entregados por el Banco Central de Venezuela. Por ello las cotizaciones pueden presentar variaciones dependiendo de la institución financiera y del tipo de operación que realice.

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Precio del petróleo Brent

El petróleo Brent, referencia para gran parte del mercado internacional, se obtiene a partir de una mezcla de 15 tipos de crudos extraídos de yacimientos ubicados en el mar del Norte. Debido a sus características, es uno de los petróleos más utilizados.

Para este viernes, el barril de Brent abrió con una cotización de 98,66 dólares, lo que representa un incremento de 0.33% frente al cierre anterior. Durante el día se espera que logre un precio máximo de 100,81 dólares por barril, mientras que su valor mínimo se ubicará en 96,68 dólares.

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Frontera

Venezuela está ubicado en el extremo norte de América del Sur y cuenta con fronteras tanto terrestres como marítimas, lo que le otorga una posición estratégica en la región.

Fronteras terrestres:

Colombia: al oeste, con una extensión aproximada de 2.219 kilómetros, siendo la frontera terrestre más extensa del país.

al oeste, con una extensión aproximada de 2.219 kilómetros, siendo la frontera terrestre más extensa del país. Brasil: al sur, con una longitud cercana a 2.199 kilómetros.

al sur, con una longitud cercana a 2.199 kilómetros. Guyana: al este, en una zona que incluye el territorio del Esequibo, área cuya soberanía continúa en disputa entre ambos países.

Fronteras marítimas

Además de sus límites terrestres, Venezuela comparte espacios marítimos con varios países y territorios del Caribe:

Trinidad y Tobago .

. Reino de los Países Bajos : a través de las islas de Aruba, Bonaire y Curazao.

: a través de las islas de Aruba, Bonaire y Curazao. Francia : por medio de los territorios de Martinica y Guadalupe.

: por medio de los territorios de Martinica y Guadalupe. Estados Unidos: a través de Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

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