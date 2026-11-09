Colombia necesita atraer inversión legítima y blindar sus sectores estratégicos

Aprenda en qué consiste un CDT y cómo ayudaría en sus inversiones a futuro. - Foto Getty Images

Expertos y gremios advierten que Colombia debe combinar incentivos para atraer capital privado con controles más estrictos que impidan que inversiones corrosivas, presuntamente respaldadas por Estados extranjeros o estructuras fachada, tomen control de sectores sensibles como infraestructura, energía y minería.

El analista, Carlos Augusto Chacón señaló que la discusión cobra fuerza en medio de un debate sobre la competitividad tributaria del país y la necesidad de mayor seguridad jurídica para los inversionistas.

Manifestó que hay una propuesta que plantea que el país no solo debe “abrir la puerta” a la inversión extranjera, sino garantizar que los recursos provengan efectivamente del sector privado y estén orientados al desarrollo de sectores estratégicos.

Dijo que el riesgo, según quienes impulsan la iniciativa, es que empresas fachadas sirvan para que Estados extranjeros adquieran influencia o control sobre activos críticos, una experiencia que —según el planteamiento— ya han enfrentado varias regiones de América Latina.

El control debería centrarse en identificar al beneficiario final y detectar prácticas de control indirecto sobre compañías y proyectos estratégicos. En Colombia, la normativa ya define al beneficiario final como la persona natural que, directa o indirectamente, posee o controla a una entidad, o en cuyo nombre se realiza una transacción.

El planteamiento propone que Colombia se alinee con mecanismos de tamizaje de inversión extranjera aplicados en países como Australia y República Checa, así como en la Unión Europea. La idea es establecer filtros que permitan revisar operaciones en infraestructura crítica, energía, minería y otros sectores considerados estratégicos, sin convertir al país en un destino poco atractivo para capitales legítimos.

Chacón afirmó que el objetivo, según los impulsores de la medida, sería prevenir escándalos de corrupción, contratos poco transparentes, retrasos en obras y estructuras de propiedad difíciles de rastrear. La transparencia sobre la propiedad real de las empresas sería, en ese esquema, una condición para proteger tanto la seguridad nacional como la calidad de la inversión.