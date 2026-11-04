¿Qué pasaría con la relación con Venezuela si los demócratas ganan las elecciones de Midterms 2026?

Con las elecciones intermedias 2026 de Estados Unidos, existe una gran incertidumbre con el futuro de la población latina que vive en este país hace varios años, puntualmente con los venezolanos debido a lo que vivieron a principios de este año con la captura de Nicolás Maduro, además de la situación que se presenta, tras el regreso de Maria Corina Machado a Venezuela.

Para eso, el analista político Luis Fernando Atencio, se pronunció sobre esta alianza en el dado caso que, en la mayoría de los estados ganaran los demócratas.

“Hay que, antes de eso, entender que no importa lo que pase esta noche, va a seguir siendo el mismo presidente del mismo gabinete. Entonces, lo que hemos visto de que el presidente Trump dice que tiene una muy buena amistad de que Delcy Rodríguez es una excelente persona y que tiene una relación increíble, eso va a seguir”. Afirmó Atencio.

Asegura que lo que puede cambiar es el control que tiene el Senado potencialmente y también la Cámara de Representantes sobre esta administración, será solamente un panorama hipotético en el dado caso que los demócratas fueran mayoría.

Robert García, potencialmente podría ser el presidente del comité de oversight, según las estadísticas y el panorama que se tiene actualmente, “al final del día, creo que cambiará poco, pero el control es lo que tenemos que ver, si los demócratas quieren escoger que estas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela sea algo que ellos revisen con mayor lupa”. Aseguró Luis Fernando.

Todo indica que no cambiarían a grandes rasgos la relación que Estados Unidos tiene con Venezuela, lo que si cambiaría es el control y la toma de decisiones frente a los acuerdos que realice el presidente Trump con Venezuela.

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