Cooperación con Venezuela, clave para los operativos de seguridad en la frontera

Cúcuta.

La cooperación entre Colombia y Venezuela será uno de los factores determinantes para la efectividad de las medidas de seguridad anunciadas por el presidente Abelardo de la Espriella en Cúcuta.

Así lo planteó el analista de frontera William Gómez, quien destacó la importancia del intercambio de información de inteligencia para combatir las estructuras criminales que operan en la zona limítrofe.

Tras el Consejo de Seguridad encabezado por el mandatario nacional, Gómez señaló que las decisiones anunciadas abarcan tres frentes: seguridad, economía y migración.

Entre las acciones expuestas se encuentran la militarización temporal del área metropolitana de Cúcuta, el fortalecimiento de los controles en los pasos fronterizos y la aplicación de verificaciones migratorias más rigurosas.

Sin embargo, el analista advirtió que todavía es necesario conocer cómo se ejecutarán estas medidas y cuál será el alcance de la participación de las autoridades de ambos países.

Uno de los puntos destacados por Gómez fue la solicitud del presidente Abelardo al Gobierno venezolano para que su Fuerza Armada y los organismos de inteligencia y contrainteligencia contribuyan a las operaciones contra las organizaciones criminales presentes en la frontera.

El analista recordó que el mandatario planteó la necesidad de contar con información de las autoridades venezolanas para mejorar los resultados de los operativos.

“Sería más efectivo el acabar y eliminar todas estas estructuras organizadas que se encuentran en la zona, que son más de 20”, afirmó Gómez.

El planteamiento cobra relevancia por la presencia de organizaciones ilegales que, según lo expuesto durante el Consejo de Seguridad, representan una amenaza para la región fronteriza.

No obstante, aún está por conocerse cómo se materializará la cooperación solicitada y qué mecanismos se establecerán para coordinar las acciones en ambos territorios.

Gómez también advirtió que la ejecución de los controles deberá contemplar el impacto sobre la actividad económica de Cúcuta, que mantiene una relación comercial estrecha con el estado Táchira.

El analista explicó que la movilidad cotidiana de ciudadanos venezolanos hacia Norte de Santander es importante para sectores comerciales de la capital nortesantandereana, por lo que un endurecimiento de las verificaciones podría generar inquietud entre quienes cruzan la frontera por motivos laborales, educativos o de compras.

“Lo ideal es que la población acepte el control y, por supuesto, que esto conlleve exitosamente a acabar con toda esta delincuencia”, sostuvo Gómez, quien insistió en que las medidas deben traducirse en mayor seguridad sin entorpecer la dinámica comercial.

El entrevistado señaló que la reducción de compradores venezolanos ya estaría afectando el comercio local, y mencionó entre los factores que inciden en la movilidad la revalorización del peso colombiano frente al dólar y los controles de tránsito.

A este panorama se suma la percepción de inseguridad que se ha extendido en la frontera tras recientes hechos violentos.

Gómez recordó que el gobernador del Táchira había recomendado a los habitantes de esa región evitar desplazamientos hacia Cúcuta, en medio de las preocupaciones por estos acontecimientos.

En materia migratoria, el analista explicó que los anuncios contemplan el fortalecimiento de los controles biométricos en los pasos habilitados, con el propósito de identificar a quienes ingresan al país y verificar que cumplan con los requisitos correspondientes.

Según indicó, la intención es permitir la movilidad regular de estudiantes, trabajadores y personas vinculadas a actividades comerciales, mientras se adoptan medidas contra quienes no cumplan las condiciones de ingreso o permanencia en el territorio colombiano.

Gómez advirtió que aún falta conocer cómo se articularán estas disposiciones entre Migración Colombia, la DIAN, la Policía Nacional y las demás entidades que operan en los pasos fronterizos.

El analista consideró que los resultados de las medidas deberán evaluarse tanto por su capacidad para enfrentar las estructuras criminales como por sus efectos en la seguridady la confianza de quienes transitan entre Norte de Santander y Táchira.