¿Sabía que en la Tierra existen los dragones y, aunque no escupen fuego, su mordedura es letal?

Millones de animales son los que, a lo largo de toda la historia del Planeta Tierra, lo han habitado. Cada especie, con la evolución de los ecosistemas, evolucionaron con el fin de adaptarse a las necesidades que estos mismos les demandaban.

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Es así como, en la actualidad, hay especies que son muy grandes, o muy pequeñas, ejemplares con aguijones, muy veloces, venenosos, que alumbran con luz propia, entre otras características que los hacen peculiares y diferentes a las otras.

Como el caso que atañe este artículo: un animal con nombre mitológico inspirado en una especie que habitó los libros de fantasía, especialmente en la edad medieval.

En Caracol Radio le contamos.

¿De qué animal se trata?

Pues bien, se trata de, de hecho, un animal muy famoso y reconocido en el mundo: el dragón de Komodo.

Según detalla la revista de ciencia y biología National Geographic, el dragón de Komodo es el reptil más grande que hay en el mundo, es nativo de Indonesia y es una especie carnívora.

La misma revista, además, advirtió que aunque este animal habita la Tierra desde hace millones de años, actualmente se encuentra en peligro de extinción.

¿Cómo es el dragón de Komodo?

Este reptil cuenta con varias características que lo hacen peculiar, más allá de su nombre. Es una especie muy grande. “El ejemplar más grande hallado hasta el momento alcanzaba los 166 kilogramos de peso y una longitud total de 3.13 metros”, detalló NatGeo.

Así mismo, explicó que el animal “se distingue por tener cola larga, cuello fuerte, lengua amarilla y bifurcada, y extremidades robustas”.

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Esto se da, porque entre otras cosas, el dragón de Komodo es un pariente de los dinosaurios: “Comparte rasgos, como dientes largos, curvos y dentados, con animales extintos”, mencionaron.

Adicionalmente, su estómago tiene la capacidad de expandirse, “lo cual le permite al animal consumir hasta el 80 % de su peso corporal en una sola comida”.

Sin embargo, y quizá, la característica más representativa es la letalidad de su mordedura: tiene 50 cepas de bacterias tóxicas.

¿Por qué su mordedura es letal?

El dragón de Komodo no vuela y tampoco escupe fuego, como sus homónimos mitológicos, pero su boca, especialmente su mordedura es, tal vez, igual de letal que una quemadura, o hasta más.

Sus dientes generan infecciones en sus presas. Según explica el Zoológico de Denver, “si la presa no muere por el ataque inicial, el dragón sigue al animal herido hasta que muere debido a la pérdida de sangre o infección. La saliva del dragón de Komodo contiene 50 cepas diferentes de bacterias tóxicas que causan infecciones mortales en el animal de presa”.

¿Por qué se le llama ‘dragón’ a este reptil?

En primer lugar, se le dice dragón de Komodo por su ubicación, pues habita en “territorios insulares ubicados al sur del archipiélago malayo. Precisamente, debido a una de estos (Isla de Komodo) es que el dragón o monstruo de Komodo, como también se le llama, recibe su nombre popular”.

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Ahora, se le dice dragón por su tamaño y, al ser el reptil más grande del mundo, su comparación con animales prehistóricos como los dinosaurios y mitológicos como los dragones.

Vea este video sobre el dragón de Komodo:

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