Podía parir por la boca: así era la rana incubadora, extinta en 1983, que científicos buscan revivir

El mundo animal sigue dando de qué hablar, pues no es un secreto que de las cientos de miles de especies animales que hay en el Planeta Tierra, la mayoría cuenta con características que las diferencian de las demás y las hacen únicas.

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Se ve de todo, colores, luces y muchos aspectos físicos, pero hay también características de comportamiento y personalidad que hacen a cada animal diferente y especial.

Es el caso de la rana incubadora gástrica , que aunque está extinta, se dio a conocer por una peculiar capacidad: era capaz de parir a sus crías por la boca.

Ilustración de la de rana incubadora. Foto: créditos a Anna Guerrero - Arizona State University. Ampliar Ilustración de la de rana incubadora. Foto: créditos a Anna Guerrero - Arizona State University. Cerrar

Sin embargo, la ciencia dio la sorpresa tras revelar, recientemente, que se están adelantando una serie de trabajos genéticos para “resucitarla”. Científicos lograron crear embriones.

En Caracol Radio le contamos.

Así era la rana incubadora gástrica

Según explica la reconocida revista National Geographic, este peculiar anfibio, de nombre científico Rheobatrachus silus fue un animal endémico de Australia, pero en 1983 colapsó debido al impacto devastador del hongo quítrido.

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Lo curioso de este animal es que no era una rana común, pues tenía la capacidad de incubar sus crías en el estómago para, luego, parir o dar a la luz por medio de su cavidad bucal.

El sistema reproductivo de este animal funcionaba de tal manera que la hembra se tragaba los huevos fertilizados y los incubaba en su estómago hasta que las crías, ya desarrolladas por completo, salían al mundo por la boca de la madre.

“El estómago funcionaba como un útero, ya que la musculatura y los vasos sanguíneos alteraron su forma, además de que se produjo una regresión en la secreción de ácidos”, explicó la Arizona State University.

Ahora, a pesar de que luego de conocerse esta característica se iniciaron movimientos para evitar la extinción de esta rana, el animal se extinguió; sin embargo, la ciencia reveló que trabaja para devolverla a la vida por medio de investigaciones genéticas que ya han dado frutos: hay embriones.

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Científicos lograron crear embriones de rana incubadora: buscan recrear la especie

En la misma revista se comentó una importante revelación: “Científicos han utilizado tejidos congelados, extrajeron ADN de ejemplares muertos y mediante la clonación lograron desarrollar embriones”.

Se trata del Proyecto Lazarus. Según detalló Michael Mahony, científico de la Universidad de Newcastle en Australia, se usó una técnica de transferencia nuclear de células somáticas en donde se extrajeron núcleos celulares de tejido de un ejemplar muerto de esta rana, y perfectamente conservado, para inyectarlos en “ovocitos desprovistos de núcleo de una especie receptora emparentada”.

Para el proceso se usaron células de la rana barrada grande.

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“Los investigadores consiguieron un hito pionero al comprobar que el material genético considerado muerto volvía a replicarse con éxito”, detalló NatGeo.

Esto derivó en la producción de embriones en etapa temprana que contenían ADN de la rana extinta. “Parece que pudimos replicar el ADN muerto”, dijo el científico ya mencionado.

Vea fotos de la rana incubadora gástrica:

Ejemplar de rana incubadora disecado. Foto: créditos a Atlas of Living Australia. Ampliar Ejemplar de rana incubadora disecado. Foto: créditos a Atlas of Living Australia. Cerrar

Ejemplar de rana incubadora disecado. Foto: créditos a Atlas of Living Australia. Ampliar Ejemplar de rana incubadora disecado. Foto: créditos a Atlas of Living Australia. Cerrar

Ejemplar de rana incubadora disecado. Foto: créditos a Atlas of Living Australia. Ampliar Ejemplar de rana incubadora disecado. Foto: créditos a Atlas of Living Australia. Cerrar

Ejemplar de rana incubadora disecado. Foto: créditos a Atlas of Living Australia. / Peter Waddington Ampliar Ejemplar de rana incubadora disecado. Foto: créditos a Atlas of Living Australia. / Peter Waddington Cerrar

Rana incubadora. Fotografía: créditos a Michael J. Tyler - Science Source. Ampliar Rana incubadora. Fotografía: créditos a Michael J. Tyler - Science Source. Cerrar

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