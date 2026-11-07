Palacio, la miniserie de Netflix que recrea la toma y retoma del Palacio de Justicia

La miniserie Palacio ya está disponible en Netflix. La producción recrea la toma del Palacio de Justicia por parte de la guerrilla del M-19 y su posterior retoma por el Ejército, ocurridas el 6 y 7 de noviembre de 1985. Estos hechos dejaron decenas de personas muertas y desaparecidas. Aunque se trata de una ficción basada en hechos reales, la historia aborda diferentes momentos de lo sucedido durante esos dos días y sus consecuencias.

El elenco está conformado por Luna Baxter, quien interpreta a la periodista Olga Behar; Natalia Reyes, como Pilar Navarrete; Mariana Gómez, como Clara Elena Enciso, conocida como La Mona, integrante del M-19 que salió con vida del Palacio de Justicia; y Andrés Castañeda, quien interpreta al abogado Eduardo Umaña. También participan Santiago Alarcón, como el magistrado Alfonso Reyes Echandía, y Robinson Díaz, en el papel del entonces presidente Belisario Betancur. La producción cuenta además con Nicole Santamaría y Jacobo Millán.

En A Vivir que son dos días, algunos integrantes del elenco hablaron sobre la responsabilidad de interpretar a personas vinculadas con estos acontecimientos y la importancia de acercar esta historia a las nuevas generaciones. Durante la conversación, destacaron el papel de la memoria y la necesidad de continuar reflexionando sobre lo ocurrido.

Los actores también señalaron que la serie presenta diferentes perspectivas de los hechos, más allá de la toma y retoma del Palacio de Justicia. En ese sentido, se refirieron a las historias de periodistas, abogados, víctimas y familiares de personas desaparecidas que continuaron buscando respuestas durante años.

Otro de los temas abordados fue el proceso de investigación y recreación de los escenarios. Los entrevistados destacaron la importancia de conocer el contexto histórico y comprender las experiencias de las personas a las que interpretan, así como los desafíos que representó llevar estos acontecimientos a la pantalla.

A través de sus personajes y de las distintas perspectivas que presenta, Palacio propone una mirada a uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de Colombia y a las consecuencias que, más de cuatro décadas después, siguen formando parte de la memoria del país.