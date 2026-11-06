¿Qué hacer si su EPS no le entrega los medicamentos? Esto dice la ley

Encontrar barreras en el acceso a la salud se ha vuelto un problema recurrente para miles de usuarios en Colombia, una situación que pone en riesgo tratamientos médicos vitales.

La falta de entrega oportuna de fármacos no es solo un inconveniente logístico, sino una consecuencia de la inestabilidad sectorial que atraviesa el país, caracterizada por deudas acumuladas, intervenciones a grandes EPS y problemas de distribución global.

Lea también: Pacientes de Sanitas denuncian demora en entrega de medicamentos tras cambio de operador en Bogotá

Ante este panorama, la falta de información es el principal enemigo del paciente. Una gran parte de los afiliados desconoce cómo proceder o reclamar de forma efectiva, resignándose a esperar de manera indefinida o a costear los fármacos con recursos propios. Si se encuentra en esta situación, debe saber que la ley lo protege y que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) tienen obligaciones estrictas con plazos definidos.

¿Qué dice el Decreto Ley 019 de 2012?

El artículo 131 del Decreto Ley 019 de 2012 obliga a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a suministrar los medicamentos de manera completa e inmediata. Si no es posible entregarlos completos al reclamarlos, la EPS debe coordinar y garantizar la entrega en el lugar de residencia o de trabajo en máximo 48 horas, siempre que el afiliado lo autorice. La Resolución 1604 de 2013 del Ministerio de Salud reglamenta ese artículo, y aclara que las 48 horas se cuentan desde que el afiliado reclama los medicamentos.

¿Qué cambió con la circular del Ministerio de Salud en 2026?

La Circular Externa 017 del Ministerio de Salud y Protección Social de 2026, introdujo nuevas obligaciones. Si pasadas las 48 horas el gestor no entrega el medicamento pendiente, el afiliado queda habilitado para reclamarlo en la red alterna de gestores. La circular también solicita el registro inmediato de los medicamentos pendientes y la entrega a domicilio cuando haya retrasos en la dispensación.

Le puede interesar: Pensionados de Uniatlántico denuncian falta de medicamentos y fallas en la atención médica

¿Qué hacer si su EPS no le entrega los medicamentos?

1. En el dispensario: Confirme qué medicamentos quedaron pendientes y pida que los registren. La circular del Ministerio de Salud ordena el registro de los medicamentos pendientes.

Manifieste si autoriza que se los lleven a su casa y deje la dirección. Anote la fecha y la hora del reclamo, el nombre del dispensario y los medicamentos pendientes. Si puede, pida un soporte del pendiente.

2. Cuando hayan pasado 48 horas: Cuéntelas desde el momento en que reclamó. La Resolución 1604 de 2013 aclara que ese plazo corre desde el reclamo.

Si los medicamentos no llegaron, pregunte a la EPS o al dispensario cuál es la red alterna de gestores y dónde puede reclamarlos. La regla permite reclamarlos en una red alterna o incluso ante instituciones prestadoras de salud.

3. Presente una queja ante su EPS: Hágalo por oficinas físicas, página web o línea telefónica. Incluya su nombre y número de documento, el nombre de la EPS, la fecha de la fórmula, los medicamentos que faltan, el dispensario, la fecha y hora del reclamo y lo que pide: la entrega inmediata.

4. Acuda a la Superintendencia Nacional de Salud: Realice esta acción si no está satisfecho con la respuesta de la EPS o si su reclamo no se resolvió en el tiempo establecido.

Puede llamar a la línea gratuita 01 8000 513 700 o usar la sección de Atención y Servicios a la Ciudadanía de su página web. La entidad también tiene un formulario en línea para peticiones, quejas, reclamos y denuncias.

Lea también: Colsubsidio entregará medicamentos a usuarios de Sanitas a domicilio para aliviar congestión

Con estas herramientas, el afiliado puede exigir que el medicamento llegue en el plazo que fija la norma y dejar constancia de cada reclamo ante la EPS y la Superintendencia.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO