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05 nov 2026 Actualizado 15:01

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Pacientes de Sanitas denuncian demora en entrega de medicamentos tras cambio de operador en Bogotá

Desde el dispensario de Colsubsidio en la avenida Calle 26, los usuarios denunciaron largas filas en Caracol Radio.

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A partir del primero de noviembre de 2026, los usuarios de la EPS Sanitas en Bogotá están experimentando el cambio de operador para la entrega de medicamentos no incluidos en el Plan Básico de Salud (NOPBS), ahora a cargo de Colsubsidio.

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En los primeros días de la modificación, los usuarios han reportado demoras y largas filas de hasta 4 horas para reclamar sus medicamentos, lo cual produce malestar e incomodidades, como lo manifestó a 6AM W de Caracol Radio la paciente Cielo Biuche.

“Directamente, uno es el perjudicado, y aparte de eso, pagando, porque yo soy cotizante. Entonces, la verdad que grave la situación para nosotros los pacientes crónicos y para las otras personas también”, manifestó.

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