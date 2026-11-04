Colsubsidio entregará medicamentos a usuarios de Sanitas a domicilio para aliviar congestión

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En las últimas horas Caracol Radio recorrió diferentes puntos de dispensación de medicamentos para usuarios de Sanitas en Bogotá, que son más de 1′780.000 pacientes.

En este recorrido encontramos largas filas, demoras y varias quejas de los pacientes por las dificultades que ha generado el cambio de gestor farmacéutico de Cruz Verde a Colsubsidio.

Ante esta situación, e ste medio de comunicación conoció que Colsubsidio implementó una medida para aliviar la congestión: durante esta semana, los usuarios podrán solicitar la entrega de sus medicamentos a domicilio de manera gratuita.

En diálogo con Caracol Radio, Álvaro Molina, director de la Asociación de Usuarios de Sanitas, explicó que los pacientes interesados deben acercarse a un punto de atención para agendar el domicilio. La entrega se realizará en un plazo de 48 horas y no tendrá ningún costo.

“Yo me acerco a un punto, agendo el domicilio, va a ser gratuito”, explicó Molina, quien aclaró que los usuarios deben tener presente que la entrega no será inmediata.

El representante de los usuarios señaló que el primer día hábil de operación del nuevo gestor farmacéutico estuvo marcado por una alta congestión.

“Todos los puntos de dispensación estuvieron colapsados, no podemos decir que no es así”, aseguró.

Según Molina, una de las causas de esta situación fue que durante los últimos 15 días de octubre el anterior gestor farmacéutico dejó de entregar medicamentos, lo que generó una acumulación de pendientes.

Adicionalmente, Colsubsidio habilitó el agendamiento virtual en nueve puntos de atención para que los pacientes puedan programar la reclamación de sus medicamentos y reducir los tiempos de espera.

¿Cuánto tardará en normalizarse el servicio?

Molina advirtió que la estabilización de la atención podría tardar aproximadamente dos meses, de acuerdo con la experiencia registrada en otras ciudades donde se ha realizado este cambio de gestor farmacéutico.

“Lo que hemos visto en el resto de ciudades y departamentos es que nos demoramos dos meses en estabilizar el servicio”, indicó.

Por esta razón, hizo un llamado a los usuarios para que aprovechen los canales virtuales y las alternativas de entrega habilitadas durante esta transición.