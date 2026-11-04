Taxistas piden a gobernador del Táchira intervenir por cucuteño detenido en Venezuela

Norte de Santander.

El gremio de taxistas de Norte de Santander solicitó la intervención del gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, para conocer la situación judicial y buscar la liberación de Manuel Aldri Moncada, un conductor colombiano que permanece detenido desde hace 17 meses en el municipio venezolano de San Antonio.

Juan Carlos Bastos, presidente de los taxistas en Norte de Santander, denunció en Caracol Radio que, pese al tiempo transcurrido, no han obtenido respuestas suficientes sobre el caso y cuestionó las circunstancias en las que se produjo la detención.

Por ello, pidió que el mandatario regional ayude a establecer comunicación con las autoridades competentes en Venezuela.

Según el relato de Bastos, Moncada llevó una encomienda que contenía un peluche y un bafle.

Cuatro días después, de acuerdo con su versión, recibió una llamada en la que le informaron que una persona detenida en Peracal había señalado esos artículos como presuntamente relacionados con el transporte de estupefacientes.

El dirigente gremial cuestionó que la detención se produjera varios días después de la entrega de los objetos y aseguró que, según la información que conoce, el vehículo del conductor fue sometido a pruebas que habrían arrojado resultados negativos para la presencia de drogas.

“Si al vehículo le hicieron unas experticias y las experticias salieron negativas, porque en ese vehículo nunca pasó droga”, cuestionó Bastos durante la entrevista.

Bastos también alertó sobre las condiciones que atraviesan los familiares de Moncada, quienes, según explicó, dependen económicamente de los ingresos del taxista.

Indicó que la familia lo contactó para pedirle que hiciera pública la situación, después de que, según su relato, los esfuerzos adelantados mediante asesoría jurídica no les hubieran dado la respuesta esperada.

“La familia está destruida, la familia no tiene con qué vivir, él es padre de familia, la familia depende del sustento de él para poder salir adelante”, afirmó el dirigente.

El gremio aseguró que no ha conseguido información suficiente al acudir directamente a las instancias correspondientes en Venezuela.

Por esta razón, considera que la intervención del gobernador Freddy Bernal podría facilitar el acercamiento con las autoridades judiciales y permitir conocer por qué se ha prolongado el proceso.

“Es un llamado ya al gobernador que nos ayude para ver qué puede interceder con nosotros allá en el lado venezolano para la liberación de nuestro compañero taxista”, manifestó Bastos.