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Nuevo presidente de JEP anuncia recorte en seguridad para magistrados: “yo no tengo escoltas”

Danilo Rojas, nuevo presidente de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), conversó con 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, sobre los retos que afrontarán tras el recorté presupuestal que hizo el Gobierno De la Espriella a la entidad, una de ellas es la seguridad de los magistrados.

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Mencionó que una de las medidas que tomaron es reducir los sistemas de seguridad de la entidad. Incluso, comentó que él no tiene escoltas en este momento. “Si me toca dar el carro, lo haré”.

“La parte más dolorosa y difícil es la reducción a la seguridad de víctimas, testigos y comparecientes. Por eso, hacemos un llamado al Gobierno para que asuma la tarea de la protección de este sector”, dijo.

Otra de las disposiciones que tomaron fue la de cambiar su sede, pasando a una de 4.200 metros, lo que se traduce en un ahorro de $26.000 millones.

Asimismo, comentó que cambiarán la modalidad de trabajo de presencial a híbrido o virtual, “como se ha hecho en otras instancias de la Rama Judicial”.

Trabajo de la JEP

Ante los cuestionamientos a los resultados que ha dado la JEP, Rojas recordó que los magistrados de esa jurisdicción no diseñaron el acuerdo de paz con las Farc: “nosotros cumplimos lo que dice la Constitución, que fueron las sanciones especiales”.

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“La JEP no es la responsable del acuerdo, es una consecuencia de este”, indicó.

¿Críticas y recorte a JEP es producto de una retaliación?

Explicó que esto se debe a una tensión política que se produjo con el acuerdo y el proceso de paz, pues el plebiscito del 2016 se perdió produjo un “quiebre en su legitimidad”.

Escuche la entrevista completa aquí:

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