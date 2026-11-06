Fiscalía fijó nueva fecha para declaración de Deicy Jiménez en caso Petro
La entidad aclaró que la mujer que denunció las presuntas irregularidades de contratación en el Dapre y otras entidades del Estado estuvo hasta las 12 de la madrugada en el búnker en la extracción forense.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...