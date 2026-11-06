Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

06 nov 2026 Actualizado 14:56

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Justicia

Fiscalía fijó nueva fecha para declaración de Deicy Jiménez en caso Petro

La entidad aclaró que la mujer que denunció las presuntas irregularidades de contratación en el Dapre y otras entidades del Estado estuvo hasta las 12 de la madrugada en el búnker en la extracción forense.

Deicy Jiménez ya entregó su celular ante la Fiscalía como prueba contra expresidente Petro

Deicy Jiménez ya entregó su celular ante la Fiscalía como prueba contra expresidente Petro

Deicy Jiménez ya entregó su celular ante la Fiscalía como prueba contra expresidente Petro
Añadir Caracol Radio en Google

Noticia en desarrollo

Escuche EN VIVO Caracol Radio:

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Directo

Escucha el audio

00:00:00
Jenny Rocio Angarita

Jenny Rocio Angarita

Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado