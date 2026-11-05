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05 nov 2026 Actualizado 16:55

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Justicia

Nuevo presidente de la JEP anunció recortes y la entrega de su sede para marzo de 2027

El magistrado Danilo Rojas anunció que reducirá esquemas de seguridad y contratos de prestación de servicios

Danilo Rojas. Foto: JEP

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El nuevo presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, magistrado Danilo Rojas, anunció que la sede de la JEP será entregada en marzo de 2027. También se recortarán los esquemas de protección y los contratos de prestación de servicios.

Según confirma el magistrado, en marzo de 2027 se entregará el actual edificio de 15,000 m² y se trasladará a uno de 4,200 m².

Esta decisión permitirá una reducción de costos de aproximadamente 26.000 millones de pesos anuales, lo que llevará a implementar el trabajo virtual como norma y a establecer un modelo de trabajo rotativo.

Asimismo, indicó que se ha decidido reducir los esquemas de protección para magistrados, fiscales y el secretario ejecutivo, quienes prescindirán de estos últimos. También se modificarán y disminuirán los esquemas de protección para víctimas, testigos y comparecientes, lo que generará un ahorro estimado de 37. 000 millones de pesos anuales.

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