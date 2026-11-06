Hallazgos fiscales por $ 61.273 millones en el proyecto Aeropuerto del Café en Palestina, Caldas

Palestina

El contralor general de la república, se refirió desde Caldas sobre los hallazgos fiscales por $ 61.273 millones en el proyecto Aeropuerto del Café en el municipio de Palestina. Manifestó que la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción conocerá de los hechos, incluidos los proyectos, contratos, modificatorios, otrosíes y demás actos conexos. Dicha unidad determinará si hay lugar a establecer responsabilidad fiscal, disciplinario y penal.

“Hemos declarado de impacto nacional los hallazgos fiscales por mencionada suma en Aerocafé. La unidad asumirá tres hallazgos relacionados con la vía de acceso ($ 2.008 millones), el nuevo puente ($ 58.979 millones) y un contrato de seguridad del patrimonio autónomo ($ 114 millones). No vamos a permitir que el Aeropuerto del Café siga siendo un discurso y una obra inconclusa con los recursos de la Nación”, indicó el contralor Laverde.

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Además, reportó que en Colombia existen más de 1.053 obras inconclusas o ‘elefantes blancos’, de los cuales 36 están en el departamento de Caldas, por lo que generarán canales de acuerdos estratégicos para compromisos reales para la terminación de las obras, ya que muchas están en ejecución con riesgo de no culminar, por lo que el directivo aseveró que no pueden llegar a hacer una autopsia fiscal cuando la plata se ha perdido.

Recursos del nivel central a zonas afectadas por el terremoto

Laverde manifestó que frente a las adversidades sociales que han enfrentado los habitantes del Chocó, Valle del Cauca y Eje Cafetero, han priorizado a través de una resolución, la vigilancia de los recursos para atender la emergencia, reconstruir los lugares donde hubo mayores daños y, desde la unidad anticorrupción, realizar un acompañamiento serio, conciso y preciso, de los cuales habrá noticias próximamente.

“El factor constitucional de la contraloría no es coadministrar, hemos trazado una ruta de acompañamiento preventivo y fiscal, la cual nos lleva a acompañar las actuaciones. Esperemos que comiencen las inversiones, que se ejerzan las obras y revisamos con el tiempo la claridad a todas las ocurrencias, pero créanme, la contraloría ha establecido un seguimiento claro que los recursos de los ciudadanos deben cuidarse”, señaló el líder del ente de control.

PTAR Los Cámbulos

Al respecto, han tomado medidas jurídicas para encontrar a los responsables, decretar medidas cautelares y pedir apoyo a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, puesto que “no podemos seguir siendo lentos o paquidérmicos desde el ente de control. Habrá una serie de noticias frente a todos esos sucesos. Tenemos que respetar el debido proceso, escuchar las versiones y tomar las medidas que hoy los habitantes de la ciudad esperan”, manifiesta Jorge Eliécer Laverde.

Aún no hay respuesta de la Aerocivil

En los planes de auditoría de la Contraloría General de la República, han implementado varias investigaciones y una de esas ha sido en la delegada de infraestructura, por lo que primero revisarán, minuciosamente, la inversión que ha tenido las Fuerzas militares, el sector Defensa y la Aeronáutica Civil, por ese motivo, priorizarán unas indagaciones preliminares para avanzar en las investigaciones y, cuando obtengan una respuesta, lo informarán públicamente.