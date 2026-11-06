Las autoridades en Chinchiná (Caldas) solicitan a Medicina legal no cerrar la sede en el municipio

Chinchiná

El llamado lo hace el secretario de Gobierno de Chinchiná (Caldas), Esteban Morales, quien explica que a través de la Resolución 02496 del 30 de septiembre de 2026, se eliminaría el punto físico de Medicina Legal en el municipio afectando a cientos de personas de la subregión del Centro – Sur. Por ese motivo, convocaron a un comité extraordinario solicitando a la gobernación elevar la solicitud frente a la decisión del orden nacional.

“Estoy sumamente preocupado desde mi rol como Secretario de Gobierno, nos enteramos, extraoficialmente, que la Dirección Nacional General del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses en la ciudad de Bogotá suprime ese punto de atención físico en Chinchiná. Esto afecta el derecho que tienen las víctimas frente al acceso a la administración de justicia como servicio público esencial al requerir las valoraciones por parte de médicos legales. El hecho de no contar con una sede implica que la cita sea telefónica o que se tengan que desplazar a Manizales, Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas o Pereira para recibir una atención oportuna. La mayoría de víctimas son de escasos recursos y no siempre cuentan con el pasaje para viajar”.

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El funcionario agrega que la decisión es un retroceso frente a la justicia, por lo que reitera el llamado a elevar la voz de protesta para que medicina legal reevalúe la determinación. Recuerda que la actividad delictiva es álgida en Chinchiná donde encuentran escenarios de violencia intrafamiliar, delitos sexuales, contra la vida e integridad personal, homicidios, siniestros viales, puntualiza que es una situación compleja.

“Me pongo en los zapatos de las múltiples víctimas y, como garante de los temas de seguridad, elevo la voz de inconformidad. El alcalde está dispuesto a la buena disposición para articular con el instituto nacional cualquier adecuación física en las instalaciones, pero hoy vivimos una determinación que no solo afecta a los chinchinenses, sino también a Palestina y su área rural”, señala Morales.

Plan de choque y aumento de casos de violencia intrafamiliar

Frente a ese traspié de acceso a la justicia, proponen seis alternativas que permitan la presencia de la institución en la población, por eso Jhon James Marín Patiño, comisario de familia, aclara que el objetivo no es confrontar la institucionalidad, sino sumar esfuerzos para que las víctimas no tengan obstáculos.

“Adelantamos gestiones para garantizar la continuidad y acceso a los servicios de medicina legal. Sin embargo, es importante aclarar que esta decisión no significa, necesariamente, un cierre definitivo ni impide que podamos construir acuerdos para recuperar modalidades de atención en el territorio y lograr su reinclusión en el listado. Nos preocupan las cifras de violencia intrafamiliar, particularmente, requieren una respuesta institucional inmediata”.

El Comisario de Familia, añade que en octubre de 2026, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud reporta 179 casos de violencia intrafamiliar en Chinchiná y al conciliar los datos con la fiscalía, encuentran que existen 188 investigaciones efectivas por dicho delito, lo que equivale a un incremento del 104,3 % frente al año anterior.

“Adelantamos 155 trámites de protección para personas mayores de edad, verificando 96 eventos contra menores y tenemos 27 abiertos en trámite por estos casos que le representa al municipio al menos 1.2 actuaciones por cada situación de violencia contra personas adultas y una intervención efectiva por cada niño afectado; hablamos de víctimas que necesitan acceso a la justicia sin barreras. En la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Política Social propusimos un plan de choque que contempla valoraciones prioritarias, jornadas periódicas, canales directos para urgencias, orientación para desplazamientos a Manizales y evaluación de necesidades de infraestructura o dotación y apoyo logístico respetando la autonomía técnica de medicina legal”, explica Marín Patiño.

Según dicha resolución, las unidades básicas en Caldas funcionarán en Manizales, La Dorada, Anserma, Manzanares, Supía, Aguadas y Puerto Boyacá.