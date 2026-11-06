Contraloría pide información a Aerocivil tras fallas en radares en el Aeropuerto El Dorado

La Contraloría General le solicitó información a la Aeronáutica Civil sobre las afectaciones en la operación aérea y las fallas en los sistemas de visualización radar del Aeropuerto Internacional El Dorado, que generó congestión y retraso en los vuelos.

Fueron cinco asuntos que le pidió el ente de control a la entidad aeronáutica, incluyendo las causas de las fallas; el número de pasajeros afectados; el protocolo de atención y el estado de los sistema de radar.

“Remitir un informe detallado y sustentado sobre la novedad técnica presentada el 4 de noviembre de 2026 en los sistemas de visualización radar utilizados para la gestión del tránsito aéreo, precisando sus causas, hora de ocurrencia, sistemas y equipos afectados, tiempo de indisponibilidad, diagnóstico técnico realizado y hora de restablecimiento de la operación”, se lee en la solicitud.

El ente de control también pidió conocer en detalle las afectaciones, indicando el número de vuelos demorados, cancelados, desviados o reprogramados; aeropuertos y aerolíneas afectadas.

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Otro de los asuntos que quiere conocer el ente de control es el protocolo operacional, técnico y de contingencia activado para atender la situación y cómo se va a prevenir esta solicitud.

Finalmente, requirió información sobre el estado técnico, contractual y de mantenimiento de los sistemas de radar y demás equipos asociados que resultaron afectados, “precisando su antigüedad, vida útil, mantenimientos preventivos y correctivos realizados durante las vigencias 2025 y 2026, contratos vigentes para su soporte y mantenimiento, fallas similares registradas y medidas adoptadas para evitar su recurrencia”.