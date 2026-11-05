Capturados integrantes de ‘Los blindados’, señalados de hurtar $ 2.432 millones en Manizales en 2025

Manizales

Diez personas fueron capturadas en siete ciudades del país por el hurto de $ 2.432 millones que eran transportados en un carro de valores en el sector del Parque Caldas en Manizales, los señalados, al parecer, integrarían el grupo delincuencial ‘Los blindados’, presuntos responsables de dicho delito.

Dentro del proceso investigativo, los integrantes de la policía judicial analizaron más de mil horas de video, inspeccionaron el lugar de los hechos, realizaron manejo de fuentes humanas, búsquedas selectivas en bases de datos, entre otros procesos que permitieron recaudar elementos materiales probatorios que sustentan la presunta participación de los capturados.

“La operación fue liderada por la SIJIN, en coordinación con la Fiscalía 21 Seccional, con apoyo de la Fiscalía 15 URI, la Alcaldía de Manizales, la Seccional de Inteligencia Policial (SIPOL) y el Grupo de Operaciones Especiales (GOES), en las ciudades de Manizales, Villamaría, Pereira, Cúcuta, Sabana de Torres, Medellín y Bucaramanga, donde mediante cuatro diligencias de allanamiento y registro, se materializaron nueve capturas por orden judicial por el delito de hurto calificado y agravado”, indica el coronel Mauricio Arley Herrera, comandante de la Policía Metropolitana de Manizales.

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Durante los procedimientos fueron incautados un revólver, un arma traumática, 28 cartuchos, 9 celulares, 7 millones de pesos en efectivo, 7 vehículos y una motocicleta, las cuales habrían sido adquiridos o utilizados en desarrollo de la actividad ilícita. Sobre esos bienes, la fiscalía solicitará la suspensión del poder dispositivo con fines de comiso.

Los 10 capturados registran más de 26 anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por hurto, concierto para delinquir, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego; homicidio, receptación y secuestro extorsivo.

Entre los capturados se encuentran:

1. ‘El Negro’, de 38 años, capturado en la ciudad de Manizales, sería el encargado de coordinar y liderar la actividad delictiva.

2. ‘Perico’, de 56 años, capturado en la ciudad de Pereira, sería el encargado del seguimiento al vehículo de valores.

3. ‘Yerli’, de 31 años, capturada en la ciudad de Cúcuta, presuntamente habría sido la encargada de entretener al vigilante del centro comercial. Para ello, habría hecho uso de una peluca, tratando de modificar su aspecto físico para no ser identificada.

4. ‘Jhon’, de 47 años, capturado en Bucaramanga, sería el encargado del seguimiento al vehículo de valores.

5. ‘Orejas’, de 41 años, capturado en la ciudad de Pereira, persona en situación de discapacidad, quien presuntamente sería el conductor del vehículo Mazda utilizado para el transporte de los integrantes de la organización y del dinero hurtado del carro de valores el día de los hechos.

6. ‘José’ o ‘El Calvo’, de 48 años, capturado en Sabana de Torres (Santander), sería el encargado de la logística de la actividad delictiva, además de la apertura, con soplete, del vehículo de valores.

7. ‘Juancho’, de 26 años, capturado en el municipio de Villamaría, tripulante del carro de valores el día de los hechos.

8.’Pipe’, de 33 años, capturado en Medellín, conductor del carro de valores el día de los hechos.

9. ‘Sandra’, de 51 años, capturada en la ciudad de Manizales, cónyuge del líder de la organización, quien, al parecer, ayudó en la logística y planeación del hecho delictivo.

10. ‘Cerrajero’, encargado de la apertura del carro de valores.