Asignan más de $95.000 millones para ayudas a damnificados del terremoto en Risaralda

Pereira

Las familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Risaralda tendrían nuevos recursos para continuar recibiendo las ayudas económicas destinadas a atender la emergencia. El Gobierno Nacional asignó más de $95.000 millones para cubrir los pagos de los próximos meses y ponerse al día con hogares que no habían recibido el primer desembolso por inconsistencias o ajustes en la información sobre los daños de sus viviendas.

La distribución contempla más de $72.000 millones para financiar el segundo y tercer mes de apoyo económico, mientras que cerca de $22.000 millones se utilizarán para atender a las familias que quedaron por fuera del primer giro debido a que fue necesario revisar o precisar los reportes sobre las condiciones de sus inmuebles.

“Hoy más que nunca seguimos fuertes impulsando esta iniciativa del Gobierno Nacional quien a través de la unidad nacional de gestión de riesgo está realizando una edición muy importante de recursos para garantizar unas situaciones, unas alternativas que generen una vivienda temporal para los damnificados”, expresó Sandra Milena Henao Henao, gobernadora encargada.

Los recursos, gestionados a través de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), buscan dar continuidad a la asistencia económica para los hogares damnificados, como parte de las medidas de apoyo para enfrentar las consecuencias de la emergencia.

La senadora María Irma Noreña pidió a la UNGRD agilizar el pago de los subsidios pendientes, especialmente los del segundo y tercer giro

Como respuesta a este llamado, según informó la congresista, la entidad anunció que Risaralda cuenta con más de $95.000 millones destinados a los apoyos de arrendamiento, recursos que, de acuerdo con el compromiso comunicado durante la sesión, estarían disponibles en menos de 15 días.

La senadora insistió en que las familias necesitan conocer con claridad las fechas y los procedimientos para acceder a las ayudas, teniendo en cuenta que han transcurrido casi tres meses desde la emergencia.

“Es lo que hemos pedido con decisión y que de la misma manera como se ubiquen los departamentos, así lleguen las ayudas, porque no es lo mismo cinco mil casas que mil casas y por eso estamos pidiendo que el análisis de la distribución de las donaciones internacionales se haga con base a los análisis cuantitativos y que tengamos una información correcta para que les llegue a los verdaderos damnificados”, señaló la senadora.

Durante su intervención también pidió revisar la posibilidad de reabrir el Registro Único de Damnificados, con el propósito de evaluar los casos de personas que aún no han podido acceder a los mecanismos de atención.

Otro de los puntos abordados fue el manejo de las donaciones internacionales recibidas por Colombia. Noreña solicitó información detallada sobre los aportes anunciados por países como China, Singapur y Suiza, así como garantías para que su distribución responda a las necesidades reales de los territorios afectados.

La congresista recordó la magnitud de la emergencia en Pereira, donde las cifras presentadas durante el debate dan cuenta de más de 110.000 personas afectadas, miles de viviendas destruidas y numerosos establecimientos comerciales perjudicados.