Alcalde de Cali responde a cuestionamientos por atención a damnificados del terremoto

Las dificultades para que las familias damnificadas por el terremoto del pasado 10 de agosto accedan a las ayudas humanitarias siguen generando preocupación. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, reaccionó al llamado de la Procuraduría General de la Nación sobre la atención a los afectados.

El mandatario expresó su respaldo a los requerimientos del ente de control y aseguró que desde el inicio de la emergencia solicitó su intervención para hacer seguimiento a la respuesta institucional. Sobre las ayudas humanitarias, indicó que ya se desembolsaron los dos primeros giros y que están a la espera de un tercero por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

“Apoyo total a la Procuraduría. Yo personalmente, el 11 de agosto, le pedí al procurador un acompañamiento prioritario a toda la respuesta del terremoto, justamente para que pudiéramos garantizar los derechos de los damnificados. La Procuraduría tiene unas preguntas acerca de las ayudas humanitarias. En el caso de Cali ya hemos desembolsado los primeros dos cortes, falta el tercero, que esperamos que la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo nos los envíe para desembolsar”, afirmó Eder.

El pronunciamiento se dio durante el Festival Valle Inspira, donde Eder también destacó la estrategia con el Programa Mundial de Alimentos para beneficiar a 20.750 familias con tarjetas para la compra de alimentos y la entrega de bonos de 50 millones de pesos para quienes perdieron definitivamente sus viviendas.

El mandatario señaló que la reconstrucción de Cali tomará varios años y pidió paciencia a las familias damnificadas.

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