Congresista del Quindío Miguel Grisales y el reclamo al ministro de Hacienda por el Fondo Milagro

Armenia

El representante a la Cámara del Pacto Histórico por el Quindío, Miguel Grisales, cuestionó ante el ministro de Hacienda la falta de claridad y garantías de transparencia en el traslado presupuestal de $2,7 billones que solicita el Gobierno Nacional para el Fondo Milagro

Ni los gobernadores conocen la distribución del presupuesto para la reconstrucción”: Miguel Grisales, representante a la Cámara del Quindío

Durante su intervención, el congresista advirtió que estos recursos no cuentan con certificación de ingresos, ni con trazadores presupuestales que permitan hacer seguimiento, vigilancia y control a la planeación y ejecución del presupuesto. Una situación que, señaló, genera preocupaciones frente a las garantías para conocer cómo se administrarán y ejecutarán los recursos.

Grisales también puso sobre la mesa la falta de información por parte del Ministerio de Hacienda sobre los criterios y mecanismos de distribución territorial del presupuesto. Advirtió que ni siquiera los gobernadores conocen cómo se asignarán los recursos para atender a las comunidades damnificadas.

El representante insistió en que la reconstrucción de los territorios no puede avanzar sin transparencia, planeación, ni información clara sobre el destino de los recursos públicos.

Cortesía Miguel Grisales

Esta preocupación cobra aún mayor relevancia tras el sismo registrado esta semana que ocasionó nuevas afectaciones en algunas estructuras del Quindío y aumenta los riesgos para las más de 350 mil familias damnificadas por el terremoto, quienes siguen esperando soluciones concretas para recuperar sus viviendas y condiciones de vida.

Una vez más, la emergencia evidencia la urgencia de una respuesta institucional efectiva para las víctimas, que no pueden seguir esperando mientras el Gobierno Nacional mantiene sin resolver sus necesidades de reconstrucción.