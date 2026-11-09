Tres motociclistas fallecieron en siniestros viales en Caldas y dos jóvenes permanecen en UCI

Caldas

El primer caso sucedió en la Troncal de occidente entre Viterbo (Caldas) y La Virginia (Risaralda), donde un hombre de 25 años chocó contra una volqueta cuando, al parecer, lo sobrepasaba con la berma. El cabo Jaime Pérez, del Cuerpo Voluntario de Bomberos de Belalcázar, entrega los detalles.

“Desafortunadamente, al llegar al sitio, el conductor de la motocicleta no contaba con signos vitales, sin embargo, el personal de emergencias de la concesión había atendido inicialmente la emergencia. Según lo que se pudo conocer es que, al parecer, el motociclista se estaba pasando por la berma al lado derecho del automotor, al percatarse de que el automotor giró hacia un predio, no le do tiempo impactando contra el vehículo de carga pesada. La identidad del fallecido era Esteban Castaño, de 25 años, oriundo de Viterbo y se dirigía a La Virginia a laborar”.

El otro hecho ocurrió en la ciudad de Manizales, donde el conductor de una motocicleta perdió el control colisionando contra el separador de la avenida Santander, su acompañante quedó gravemente herida, por lo que tuvieron que reanimarla y hoy está en la UCI en el SES Hospital de Caldas. Juan Felipe Álvarez, secretario de Movilidad de esta capital, también se refiere al incremento de los controles.

“Un par de jóvenes transitaban a la madrugada por dicha avenida sentido Cable – Centro, el conductor perdió el control del vehículo chocando contra el separador. Presuntamente, el joven dejó abandonada a su acompañante en el lugar, pero eso está por esclarecer. Los organismos de socorro llegaron al sitio a reanimar a la mujer y por fortuna lograron hacerlo y, posteriormente, fue trasladada a un centro asistencial donde permanece en una UCI”.

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El funcionario agrega que debido a este hecho, redoblarán los puestos de control en las calles y avenidas de la ciudad, reconoce que no son del agrado de los conductores, pero argumenta que la decisión es para salvaguardar la vida de los actores viales, ya que los siniestros viales no pueden seguir cobrando la vida de los motociclistas, principalmente.

El siguiente suceso fue en la Concesión Pacífico 3, entre La Felisa y La Pintada (Antioquia), donde otro joven motociclista falleció al chocar con un camión estacionado; la víctima fatal era Juan Pablo Bermúdez, hijo del concejal Jairo León Bermúdez. Mientras que en zona rural en Manzanares, dos motociclistas chocaron, frontalmente, dejando como resultado uno de ellos sin vida y uno de los acompañantes, de 13 años, está internado en el Hospital de Alta Complejidad del Magdalena Centro en La Dorada por la gravedad de las lesiones.