“Es una reforma tributaria, la más ambiciosa del país”: José Acosta sobre Ley de rescate fiscal

“Es una reforma tributaria, la más ambiciosa del país”: José Acosta sobre Ley de recate fiscal

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella radicó la Ley de Rescate Fiscal en la Secretaría General de la Cámara. El proyecto de ley consta de 106 artículos, e incluye varios nuevos impuestos y facultades para el presidente Abelardo De La Espriella, para recortar o fusionar, ministerios y otras entidades.

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La iniciativa también introduce cambios de gran impacto en la tributación de las empresas, las personas naturales, la administración del IVA, el impuesto al patrimonio y los gravámenes aplicables al consumo de licores, tabaco y bebidas azucaradas.

En el marco de este proyecto varios expertos hablaron en 6AM W de Caracol Radio, entre ellos José Roberto Acosta, exdirector de Crédito Público.

¿Es una reforma tributaria?

“viene una reforma tributaria, la más ambiciosa en la historia del país, porque espera recomponer ingresos de 80 billones de pesos que estará dividido en IVA pero el más importante es la nómina de trabajadores y de independientes, con eso se espera recaudar cerca de 27 billones de pesos de los 80 billones”, dijo el experto.

Enfatizó que quienes ganen más de 1.8 salarios mínimos tendrán impuestos de declaración de renta. El IVA recogerá 21 billones de pesos, otros impuestos 14 billones y se habla recortes de impuestos.

Afirmó que: “Aquí los nunca clavaron con impuestos a los de siempre, a los de la clase media”.

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Clase media:

“Los del rebusque, es el independiente, es el hace el esfuerzo para cotizar salud y pensión y ya la base para esa cotización se le sube el 40% del ingreso a prácticamente al 100%”, dijo que casi 20 millones de trabajadores que tiene el país sería la población que se vería afectada por esta Ley de Rescate Fiscal.

José Roberto Acosta, exdirector de Crédito Público, afirmó que es falso cuando el vicepresidente José Manuel Restrepo dice que dejó el Fondo de Estabilización del precio de los combustibles saneado, porque lo dejó “con una hemorragia de 35 billones actuales”.

Impacto en la canasta familiar:

“El tema del IVA es que empieza a afectar hacia el año 2028, pero conociendo la idiosincrasia colombiana en la estructura de costos, es probable que haya un tirón de costos de manera inmediata, ese arbitraje frente a la expectativa de incremento de impuestos, yo creo que no va a quedar, porque esto es bastante leonino y agresivo contra los consumidores”, afirmó el exdirector.

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