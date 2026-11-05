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Murió Julio Carrizosa Umaña, uno de los grandes pioneros del ambientalismo en Colombia

Julio Carrizosa Umaña, considerado el padre y decano del ambientalismo en Colombia, murió este jueves 5 de noviembre de 2026, a sus 91 años. El destacado ingeniero, economista y académico dejó una huella profunda en la historia ecológica del país.

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Sus exequias se llevarán a cabo en el colegio Gimnasio Moderno de Bogotá, institución de la cual se graduó en 1952.

Carrizosa Umaña lideró el proceso para crear 17 Parques Nacionales Naturales de Colombia, el Código de Recursos Naturales, consolidando gran parte del sistema de áreas protegidas del país.

Formó parte del grupo de expertos que ideó el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente (1974). Además, ejerció como director del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) y del INDERENA.

El ambientalista trabajó como consultor para entidades como la CEPAL, el BID y la OEA. En 2010, su dedicación fue reconocida con el Premio Nacional al Mérito Científico en la categoría Vida y Obra.

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