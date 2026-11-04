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04 nov 2026 Actualizado 12:33

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Cúcuta

Gobierno ordena reforzar la seguridad en la frontera

Presidente compromete mayores acciones estratégicas con Venezuela

Colombia compromete más vigilancia en la frontera colombo-venezolana /Foto: Colprensa

Colombia compromete más vigilancia en la frontera colombo-venezolana /Foto: Colprensa(Thot)

Colombia compromete más vigilancia en la frontera colombo-venezolana /Foto: Colprensa
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Dentro de las acciones estratégicas y de coordinación en materia de seguridad el Gobierno Nacional anunció medidas para fortalecer la seguridad en la zona de frontera con Venezuela.

El presidente Abelardo de La Espriella llegó hasta uno de los pasos binacionales, el puente Tienditas y advirtió “he dado instrucciones claras para fortalecer el control de nuestra frontera, combatir los pasos clandestinos y cerrarle el camino al narcotráfico, al tráfico de personas y a las organizaciones terroristas”.

“La frontera estará abierta para el ciudadano honrado que trabaja, estudia y comercia dentro de la ley; pero será territorio hostil para los criminales que pretendan utilizarla para delinquir” manifestó.

Así mismo indicó que “he ordenado reforzar la vigilancia, la inteligencia y la acción coordinada de nuestras Fuerzas Militares, la Policía Nacional y Migración Colombia. Aquí manda el Estado y se respetan las leyes de la República”.

El jefe de Estado desarrolló en las últimas horas un consejo extraordinario de seguridad en Cúcuta

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