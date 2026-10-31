Desde la frontera piden coordinación entre Colombia y Venezuela ante hechos de inseguridad en Cúcuta

Frontera

Antes los hechos de inseguridad que se han venido incrementando en Cúcuta y la orden presidencial de militarizar la ciudad de manera inmediata y temporal, desde zona de frontera están pidiendo que se fortalezca la cooperación entre Colombia y Venezuela para evitar que los grupos delincuenciales que delinquen en Norte de Santander, se trasladen al territorio tachirense.

Así lo pidió William Gómez, analista en temas fronterizos, quien enfatizó en la importancia que la autoridades venezolanas fortalezcan su coordinación con sus homólogas colombianas y participen activamente en los consejos de seguridad.

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“Las autoridades venezolanas deben tener una complementariedad en estas mesas de trabajo de seguridad, en estos consejos de seguridad que se están realizando del lado colombiano”, manifestó Gómez.

Piden fortalecer la cooperación binacional en seguridad fronteriza

Para Gómez, la ubicación geográfica de Norte de Santander, que comparte frontera con Venezuela, exige una estrategia articulada entre ambos países, especialmente para combatir el accionar de los grupos armados ilegales.

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“Es importante que las autoridades colombianas y venezolanas y también las cancillerías se reúnan para que estos operativos, por ser ciudades fronterizas, sean complementarios y más eficaces al momento de traspasar información entre los grupos de inteligencia y contrainteligencia”, explicó.

Este analista en temas fronterizos resaltó que los operativos de seguridad que se adelantan en Cúcuta y su Área Metropolitana, tras la militarización, podría obligar a que los ilegales se trasladen hacia territorio venezolanos, para reorganizarse y continuar con sus actividades.

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“De nada servirían entonces estos operativos del lado colombiano si no se complementan del lado venezolano con las autoridades”, sostuvo.

Asimismo, insistió en que el intercambio de información y la articulación de los despliegues de seguridad a lo largo de la línea limítrofe son fundamentales para prevenir que los hechos violentos registrados en Norte de Santander puedan extenderse hacia el estado Táchira.