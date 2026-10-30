Piden cooperación entre Colombia y Venezuela ante la violencia en la frontera

Norte de Santander.

Un llamado a fortalecer la cooperación entre Colombia y Venezuela para enfrentar la delincuencia en la zona de frontera hizo Francisco Londoño, veedor ciudadano de Villa del Rosario, tras las recientes declaraciones del gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, sobre la situación de seguridad que atraviesa Norte de Santander.

Londoño consideró que los pronunciamientos sobre la violencia en este departamento deben estar acompañados de acciones concretas de las autoridades de ambos países, al advertir que los señalamientos pueden aumentar el temor y la estigmatización que enfrentan las comunidades fronterizas.

“Nosotros ya no necesitamos que nos estén señalando, necesitamos son países aliados para contrarrestar todos estos grupos al margen de la ley. La respuesta debe centrarse en estrategias conjuntas de seguridad para impedir que las estructuras criminales sigan afectando a la población”, manifestó el veedor en Caracol Radio.

El líder ciudadano aseguró que los habitantes de Villa del Rosario han padecido durante años las consecuencias de la violencia y mencionó, como parte de su experiencia personal, la desaparición de un hermano en el sector de La Parada.

Según indicó, estos hechos reflejan la situación que enfrentan las familias de esta zona fronteriza.

“Es una zona de frontera que está a la merced de la delincuencia y eso no lo desconocemos, pero no necesitamos un gobierno y mucho menos hermano venezolano que venga a señalarnos”, afirmó Londoño.

El veedor también reclamó una presencia permanente de la Fuerza Pública en Norte de Santander y cuestionó que las acciones de seguridad no sean suficientes para contener los hechos violentos.

A su juicio, tanto el Gobierno colombiano como las autoridades venezolanas deben asumir responsabilidades y coordinar esfuerzos para combatir las organizaciones criminales que operan en esta zona.

“Si los dos países actúan de la misma manera, pues estamos contrarrestando las bandas, estamos contrarrestando el crimen y eso es lo que necesitamos”, sostuvo.