Fiscalía capturó a 111 presuntos integrantes del ELN y de 6 estructuras criminales en Cúcuta

La Fiscalía capturó a 111 personas que harían parte de organizaciones criminales en Norte de Santander. Foto: Fiscalía.

Justicia

La Fiscalía General de la Nación capturó a 111 personas y aprehendió a un menor de edad que, al parecer, harían parte del ELN, el ‘Tren de Aragua’, ‘La Familia P’, ‘Los Turcos’, ‘Los Mexicanos’, ‘Los Manilargos’ y ‘Los de la F’, en Cúcuta (Norte de Santander).

Fiscales adscritos a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales y de la Seccional Norte de Santander obtuvieron órdenes judiciales para 42 personas y 69 más fueron capturadas en flagrancia.

Se trata de la implementación del modelo estratégico de investigación de la Fiscalía, que pretende identificar y afectar estructuralmente a los grupos ilegales.

Las organizaciones criminales a las que pertenecerían los detenidos serían las responsables de homicidios selectivos, tráfico local de estupefacientes, cobros de extorsiones, hurtos y otras actividades delictivas.

En ese sentido, se realizaron 58 diligencias de allanamiento y registro en ocho comunas de Cúcuta, Villa del Rosario, San Cayetano y el corregimiento de La Parada. En el megaoperativo participaron uniformados del Ejército y de la Policía Nacional, además de agentes del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI).

“En los procedimientos fueron incautadas armas de fuego, proveedores, municiones, supresores, teléfonos celulares, más de 7.800 kilogramos de marihuana y 3.400 kilogramos de cocaína y bazuco, además de cuatro vehículos. También se recuperaron ocho motocicletas y mercancía avaluada en cerca de 500 millones de pesos”, señaló la Fiscalía.

ELN

Según la investigación de la Fiscalía, cinco presuntos integrantes del autodenominado Frente de Guerra Urbano Nacional del ELN estarían relacionados con el ataque a la subestación de Policía de Aguaclara, en febrero de 2022, y con la preparación de un artefacto explosivo en julio de 2024.

Además, se les relaciona con hechos de desplazamiento forzado y con el reclutamiento ilícito de un niño de 12 años.

‘Tren de Aragua’

Tres supuestos integrantes de la organización criminal transnacional ‘Tren de Aragua’ fueron detenidos en medio del megaoperativo realizado por la Fiscalía.

“Serían los responsables de extorsionar a comerciantes y ciudadanos, y de coordinar el tráfico local de estupefacientes. De igual manera, fue desarticulada una red señalada de alterar medicamentos vencidos, deteriorados o de uso institucional para comercializarlos como aptos para el consumo”, explicó la Fiscalía.

Explotación sexual

El ente acusador también reveló que dos personas fueron capturadas en flagrancia por la presunta explotación sexual de mujeres y menores de edad en un estudio webcam del sector Las Américas, en Cúcuta.

La Fiscalía les imputará, según su presunta responsabilidad individual, delitos como concierto para delinquir, homicidio, terrorismo, extorsión, tráfico de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, trata de personas, corrupción de alimentos, hurto y reclutamiento ilícito en grado de tentativa, entre otras conductas.