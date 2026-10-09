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09 oct 2026 Actualizado 18:25

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Justicia

Menores se están cortando sus piernas y sus brazos para evitar ser reclutados por los grupos armados

Entre enero y septiembre de este 2026 han sido reclutados 130 menores de edad en Colombia

Imagen de referencia sobre reclutamiento. Crédito: Colprensa.

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Bogotá

130 menores de edad han sido reclutados en Colombia entre enero y septiembre de este 2026. Cauca, Norte de Santander y Nariño, son las zonas del país, según la Defensoría del Pueblo, donde más reclutan los grupos armados ilegales.

Detrás de esta cifra hay historias complejas para los menores en los territorios, en una visita a Cauca, Valle del Cauca y Nariño, que hizo Scott Campbell, representante de la ONU Derechos Humanos en Colombia, se encontró con testimonios desgarradores de cómo los menores se están ocasionando graves heridas, se cortan sus brazos y sus piernas para no ser reclutados, están desesperados porque no tienen oportunidades.

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“Varias jóvenes me explicaron que desde niñas se hacen cortes en los brazos y las piernas porque están desesperadas, me mostraron sus cicatrices. Estos grupos están reclutando a niños hasta de 11 años”.

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También se conocen casos de menores que se suicidan para no caer en manos de los grupos armados ilegales que los utilizan como escudos para evitar las operaciones militares.

A esta situación se suma la falta de oportunidades y la no presencia del Estado por lo que el llamado desde la ONU Derechos Humanos es a mirar a esta población que está siendo revictimizada y necesita con urgencia una atención integral.

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Cristina Navarro

Cristina Navarro

Cubre información judicial, derechos humanos, víctimas y temas relaciones con las entides creadas producto...

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