Elecciones EE. UU.: ¿A qué hora cierran los centros de votación e inicia el conteo de votos?

Elecciones EE. UU.: ¿A qué hora cierran los centros de vocación e inicia el conteo de votos? Getty Images

Las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026 en Estados Unidos marcan el pulso político más importante que tendrá el partido republicano y la administración de Donald Trump de cara a sus dos últimos años de mandato en la Casa Blanca.

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Estos comicios, que se llevan a cabo cada dos años, adquieren el nombre de elecciones de término medio cuando se producen a mitad del periodo de cuatro años del presidente.

Los ciudadanos en Estados Unidos votarán para elegir a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, que tienen periodos de dos años. Asimismo, serán renovadas 35 de las 100 curules del Senado y, en 36 estados, como California y Florida, se escogerá gobernador.

Elecciones de medio término 2026: ¿A qué horas cierran los centros de votación?

En Estados Unidos, la definición de factores propios de la jornada electoral, como las fechas límites de registro, los mecanismos para ejercer el sufragio y la hora de cierre de los centros de votación, depende de lo establecido por cada Estado.

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Bajo esta circunstancia, no existe un único horario de cierre de las urnas en todo el país e incluso en algunas localidades pueden presentarse excepciones u horarios alternativos dependiendo, por ejemplo, de la cantidad de votantes registrados.

En ese orden de ideas, algunos de los horarios de las votaciones en los Estados más conocidos, en hora local, son:

De 7:00 a. m. a 7:00 p. m.:

Florida

Georgia

Arizona

Nevada

Texas

De 7:00 a. m. a 8:00 p. m.:

Pensilvania

Michigan

Wisconsin

California

De 6:00 a. m. a 7:00 p. m.:

Illinois

Virginia

De 6:30 a. m. a 7:30 p. m.:

Ohio

Carolina del Norte

De 6:00 a. m. a 8:00 p. m.:

Nueva Jersey

De 6:00 a. m. a 9:00 p. m.:

Nueva York

Cabe anotar que las urnas que se cierran más tarde serán las de Alaska, que estarán abiertas hasta la 1:00 a. m. del miércoles 4 de noviembre. Además, estados que cuentan con varios husos horarios, como Florida, Texas o Michigan, pueden tener horarios diferentes en algunas zonas.

¿A qué horas empieza el conteo de votos en las elecciones de medio término en EE. UU.?

En Estados Unidos no hay una fecha de inicio determinada para el comienzo del conteo de votos, dado que la administración y ejecución de esta actividad dependen de las autoridades estatales.

En este caso, aunque los conteos inician una vez se cierren las urnas y la misma noche de la elección comienzan a conocerse los resultados preliminares y las proyecciones, la oficialización por parte de las autoridades se produce normalmente entre algunos días y varias semanas.

Vale la pena tener en cuenta que varios estados procesan y hacen el conteo de los votos por correo y papeletas anticipadas antes del día de elección; sin embargo, en ningún caso se pueden publicar los resultados antes del cierre de urnas.

Esto depende de los mecanismos de conteo de cada Estado, dado que mientras en algunos se requieren procesos más complejos y tienen fechas más extensas, por ejemplo, para la recepción de los votos por correo.

De acuerdo con los resultados de las últimas elecciones, el portal de pedagogía electoral Congress Countdown estima que la certificación de resultados por parte de cada Estado podría producirse entre el 10 de noviembre y el 18 de diciembre de 2026.