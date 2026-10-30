Para qué son las elecciones intermedias en Estados Unidos 2026: Se eligen miles de cargos estatales

El próximo martes, 3 de noviembre, Estados Unidos vivirá una nueva jornada electoral con la realización de las elecciones intermedias, conocidas en ese país como las ‘midterms’ que, entre otras cosas y de forma resumida, son los comicios en donde los nacionales norteamericanos elegirán a sus representantes en el Congreso.

Sin embargo, estas elecciones tiene mayor trasfondo y, por ello, en Caracol Radio le contamos todos los detalles.

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¿Qué son las elecciones intermedias en Estados Unidos?

Estas elecciones son los comicios que se llevan a cabo en la mitad del mandato presidencial en Estados Unidos.

Es decir, cuando el presidente de ese país lleva dos años de ejercer el poder, en este caso, Donald Trump.

Ahora bien, en estos mismos comicios los ciudadanos norteamericanos salen a las urnas a escoger a sus representantes en el Congreso, lo que en Colombia equivaldría a las elecciones legislativas que se hacen en el mismo año de las presidenciales.

La web US Vote Foundation explica en un artículo que en estas elecciones “el Congreso está literalmente en juego”. En este ejercicio democrático los “435 escaños de la Cámara de Representantes de EE.UU., además de un tercio (35) de los 100 escaños del Senado, se someten a votación”.

Esto es relevante para ese país, pues “la composición partidista del Congreso puede influir significativamente en las acciones que el presidente puede llevar a cabo durante su mandato”.

Entonces, ¿para qué son las ‘midterms’ en Estados Unidos?

Pues bien, la misma web recoge que estas elecciones funcionan para, principalmente, “determinar el rumbo” de la democracia de EE.UU. “Los votantes tienen la oportunidad de re equilibrar el poder y elegir congresistas más afines a la agenda del presidente o más alejados de ella”, agregaron.

Esto hará que las propuestas del jefe de Estado, Trump en este caso, sean más fáciles de aceptar en el legislativo, o más difícil.

¿Y quiénes se presentan para ser elegidos en las elecciones intermedias de Estados Unidos? Cargos y más

Teniendo en cuenta que en estas elecciones se reconfigura el Congreso de Estados Unidos, pues se presentan aspirantes a la Cámara y al Senado norteamericano que, a la fecha, se encuentra, en el primero, con 45 demócratas, 53 republicanos (partido de Trump) y dos independientes. El segundo, con 214 demócratas, 218 republicanos, un independiente y dos vacantes. Lo que quiere decir que en ambos sectores Trump cuenta con mayorías, a falta de las elecciones.

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Sin embargo, ojo, en estos comicios “los estados suelen añadir otras contiendas electorales a la boleta (tarjetón). Es posible que la boleta incluya elecciones para gobernador, representantes estatales, cargos judiciales y otros cargos locales. Además, podrían aparecer en la boleta importantes propuestas electorales específicas del Estado”.

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