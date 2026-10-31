¿Qué significan las midterms para Colombia y América Latina? Migración, deportaciones y Venezuela

Un letrero que indica «vote aquí» frente a un centro de votación en Miami Beach, Florida, EE. UU. Foto Getty Images / Bloomberg Creative

El próximo 3 de noviembre los Estados Unidos tendrán una nueva jornada electoral denominada ‘midterms’ o elecciones intermedias que deciden el nuevo control en las decisiones políticas del país mediante el control del Senado y Cámara de Representantes

Donde la reputación del actual presidente Donald Trump influirá en el desarrollo de esta actividad y, por supuesto, a su partido, que tendrá que hacerle frente a los hechos por los que el mandatario hoy es señalado.

Es por eso que también se tendrán en cuenta los efectos en Colombia y Sudamérica producto del escrutinio, donde pueden verse cambios en el coste de la política exterior en términos políticos donde influye la población latina en el país.

¿Qué son las ‘Midterms’?

Son elecciones que se realizan cada dos años, teniendo lugar a mitad del mandato de cuatro años del presidente, de ahí el nombre de elecciones de mitad de mandato.

El resultado de estas elecciones de mitad de mandato establecerá qué partido político, los republicanos de Trump o los demócratas, representando a la oposición, ganará el control del Congreso y bajo qué efectividad el presidente podrá llevar a cabo sus planes.

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Panorama actual de la población Latina en Estados Unidos

El contexto político que envuelve a Estados Unidos está fuertemente ligado a una posible victoria de los demócratas frente al control del Senado y a la Cámara de Representantes, esto reflejado por el voto de la población latina.

Según el portal ‘The Conversation’, datos de encuestas en 2024 reflejaron que el mandatario republicano obtuvo un 48% de favorabilidad, mientras que ante el panorama actual llega apenas al 35% contra un 59% que se inclinó por el bando demócrata.

Esto con relación a la situación económica, a las políticas migratorias y, en algunas comunidades, al manejo de Venezuela tras la intervención.

Agregando que, ya sea en materia de comercio, seguridad fronteriza o política exterior, el rechazo hacia las propuestas e implementaciones supera el apoyo hacia los lineamientos del actual gobierno, esto según una encuesta de ‘Financial Times’ durante el mes de octubre.

Política migratoria en el Gobierno Trump

El presidente Donald Trump, durante sus primeros dos años de mandato, ha puesto como pilares fundamentales las leyes de inmigración, así como las mejoras en seguridad fronteriza, donde la presencia de migrantes en la frontera sur se redujo un 95%, esto en contraste con el gobierno Biden.

Sin embargo, una encuesta realizada por Civic Health Institutions registró que la propuesta migratoria tiene un apoyo del 37%, donde solo el 11% de los demócratas respaldan la decisión frente a un 78% perteneciente a los republicanos.

Esto producto de que los demócratas rechazaran las tácticas consideradas agresivas frente a la población migrante que contempla:

Suspensiones de las solicitudes de visa y asilo.

Aumento en las detenciones de inmigrantes.

La ampliación de las acciones del ICE en varios contextos.

Acciones que afectan a la población latina en territorio norteamericano, tal es el caso de la firma de acuerdos bilaterales para la deportación con países de América Latina, incluyendo a Colombia.

Eliminándose también la protección migratoria TPS para varias personas pertenecientes a Latinoamérica, entre ellas Venezuela.

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Influencias en el contexto Latinoamericano

La región hace parte de uno de los intereses más relevantes de la estrategia de seguridad nacional de la Administración, en donde una derrota en las urnas este 3 de noviembre reflejaría un cambio en la situación.

Al establecer los gobiernos latinoamericanos un escenario con dificultades al ver que la percepción del presidente Trump en su nación es desfavorable, pero que está al pendiente de las relaciones en el continente, dando como resultado que pocos apuesten por una postura plena con Washington.

Postura de los latinoamericanos frente a EE.UU

Teniendo en cuenta las acciones del gobierno estadounidense con la política exterior de Trump en América Latina, tal es el caso de la captura de Nicolás Maduro y la designación de la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Frente a estas acciones se prevé un impacto grave en el respaldo hacia el mandatario en el estado de Florida, donde se registra la mayor parte de la población venezolana.

María Elvira Salazar, representante del Partido Republicano, argumenta que Trump ha llegado a los límites en el contexto migratorio, donde Salazar, al ser representante de un distrito donde la mayoría es de habla hispana, establece bajo encuestas que la población latina presenta mayor des favorabilidad frente a otros grupos.

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