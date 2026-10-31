MinTransporte rechaza nuevo atentado en el Cauca y anuncia medidas para proteger las vías.

El Ministerio de Transporte rechazó el nuevo atentado contra el peaje El Mango, ubicado en La Sierra, Cauca, y aseguró que reforzará las medidas de seguridad en las carreteras del departamento. La entidad advirtió que los ataques contra la infraestructura vial buscan frenar los proyectos de conectividad y desarrollo que benefician a las comunidades. Este es el segundo hecho de este tipo contra el peaje en menos de un mes.

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A través de un pronunciamiento en X, la cartera señaló que las organizaciones armadas atacan las vías, las obras y los peajes porque representan un obstáculo para sus actividades ilegales. En ese sentido, destacó la importancia de la infraestructura para generar oportunidades en las regiones y recuperar la presencia institucional en los territorios.

Como parte de las medidas anunciadas, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, informó a través de la misma plataforma, que el Gobierno está adquiriendo el equipamiento necesario para desplegar el Plan Meteoro, una estrategia que contará con el acompañamiento de las Fuerzas Militares y la Policía. El objetivo es fortalecer la seguridad en la vía Panamericana y otros corredores estratégicos del Cauca.

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Sobre el atentado registrado el día de hoy, tropas de la Brigada 29 permanecen en el sector para descartar la presencia de otros artefactos explosivos y proteger a la población civil. El tránsito por la vía se mantiene.