Se levanta restricción de gas natural en Colombia: Gobierno confirma normalización del servicio

El abastecimiento de gas natural en Colombia vuelve a sus condiciones habituales. El Ministerio de Minas y Energía anunció el levantamiento de la limitación programada que se había establecido por una contingencia técnica en la terminal de regasificación SPEC LNG, ubicada en Cartagena, luego de que finalizaran antes de lo previsto los trabajos de reparación.

La decisión quedó establecida mediante la Resolución 40596 de 2026 y entró en vigencia a las 11:59 de la noche del 31 de octubre. Según la cartera, la emergencia fue superada un día antes de lo programado, gracias a la culminación de las labores correctivas y la recuperación de la capacidad operativa de la infraestructura.

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Durante la contingencia, el Gobierno coordinó acciones con los agentes del sector para vigilar las condiciones de suministrfo y transporte. El Ministerio aseguró que, pese a las dificultades técnicas, se mantuvo el abastecimiento de la demanda esencial, que incluye a los hogares, hospitales, colegios y otros usuarios prioritarios.

¿Qué cambia con el levantamiento de la restricción?

Con el fin de la medida, se suspenden las disposiciones extraordinarias que se habían implementado para atender la contingencia y se recuperan las condiciones de abastecimiento y comercialización de gas natural en el país.

El Ministerio de Minas y Energía señaló que continuará monitoreando el comportamiento del suministro para garantizar la continuidad del servicio y la confiabilidad del sistema energético nacional.