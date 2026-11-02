Judicializan a seis integrantes de la banda ‘Satanás’ que extorsionaban a conductores en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación judicializó a seis presuntos integrantes de la organización criminal ‘Satanás’, señalados de extorsionar durante el último año a conductores de transporte informal en la localidad de Bosa, en el suroccidente de Bogotá. Según la investigación, las víctimas habrían entregado más de 270 millones de pesos para evitar ataques contra sus vidas y sus vehículos.

De acuerdo con el material probatorio, los señalados exigían a los propietarios de los vehículos el pago colectivo de 13 millones de pesos mensuales, divididos en dos cuotas quincenales de 6 millones 500 mil pesos. Los cobros se realizaban mediante amenazas de muerte y advertencias de daños contra los automotores.

La investigación estableció que las extorsiones afectaban a conductores que cubrían las rutas Bosa Estación, Bosa El Recreo, Bosa Porvenir, Bosa Santafé, Bosa San Bernardino, Bosa Brasil y Parques de Bogotá. En algunas ocasiones, las víctimas eran obligadas a designar a una persona para recolectar el dinero y transferirlo a una billetera virtual específica.

Uno de los hechos más graves relacionados con estas intimidaciones ocurrió el 24 de septiembre de 2023, cuando fueron asesinados un conductor y su hijo menor de edad, mientras que su compañera sentimental resultó herida. Según la Fiscalía, este ataque habría sido una retaliación por el incumplimiento de los pagos extorsivos.

Las labores de policía judicial permitieron establecer que, entre septiembre de 2023 y junio de 2026, la organización habría recibido hasta 270 millones de pesos mediante consignaciones periódicas.

En una operación conjunta con unidades del Gaula de la Policía fueron capturados Nesly María Iriarte Martínez, Liliana Paola Soto Fonseca, Mayfred Joselin Romero Loaiza, Manuel Alberto Ordoñez Chima, Juan David Oyola Galvis y Bill Kleiber Paz Chávez. Los procedimientos se realizaron en Bogotá, Soacha, Cartagena, Barranquilla, Soledad y Medellín.