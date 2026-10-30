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Estos muertos son del Gobierno: portavoz sindical responsabilizó al MinTransporte por choque en Urda

Entrevista con 6AM W de Caracol Radio, Antonio García, portavoz nacional de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Renfe, se refirió al reciente accidente entre un tren de alta velocidad (Ave) de Renfe y un Iryo, en la provincia española de Toledo, al sur de Madrid. El portavoz sindical aseguró que había advertencias previas sobre fallas ferroviarias en esta localidad:

“Nosotros también estuvimos advirtiendo. Los maquinistas y el sindicato SEMAF también estuvieron advirtiendo. Los mismos operadores, los mismos controladores desde los puestos de mando. Era algo súper conocido, que eso fallaba todos los días”.

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