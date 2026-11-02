Guerra entre disidencias Farc de “Mordisco” y Segunda Marquetalia en Tolima por economías ilícitas

La Defensoría del Pueblo advirtió que la situación de orden público en el sur del Tolima ha empeorado por la disputa entre las disidencias de alias “Iván Mordisco”, conocidas como EMC, y la “Segunda Marquetalia”, así como por la expansión de la extracción ilícita de minerales en esta zona del departamento.

“Estos hechos infringen el Derecho Internacional Humanitario. Se presentan en un contexto advertido en la Alerta Temprana 016 de 2022, debido a la disputa entre las disidencias de Mordisco (llamado EMC) y la ‘Segunda Marquetalia’”, señaló la entidad.

La Defensoría explicó que esta situación “ha evolucionado negativamente recientemente debido a la expansión de la extracción ilícita de minerales en el sur del departamento, especialmente en Ataco, donde se han presentado hechos graves también en los últimos días”.

Además, indicó que “la acción de la Fuerza Pública habría impedido la expansión de esta economía al municipio de Planadas”, donde se registró el atentado con explosivos que dejó al menos cuatro personas muertas, entre ellas una bebé, y numerosas heridas.

“El contexto explica, pero jamás permitirá justificar el sufrimiento del sur del departamento, motivado por la ambición alrededor de las economías ilegales”, agregó la Defensoría.

Sobre las consecuencias del ataque en Planadas, el organismo advirtió que la Alcaldía y la Gobernación necesitarán apoyo para atender a las víctimas y responder por las pérdidas materiales, reconstruir el hospital y garantizar el suministro de medicamentos, debido a la destrucción de la farmacia ubicada en sus instalaciones.

Finalmente, expresó su solidaridad con las víctimas, la comunidad y las autoridades de Planadas, y manifestó su disposición de acompañar los esfuerzos del municipio, la Gobernación y el Gobierno nacional para atender la situación. La entidad también reiteró que mantiene a disposición el diagnóstico y las recomendaciones contenidas en sus alertas tempranas.