El Pabellón del Oído: la obra de Fabio Rubiano sobre los conflictos y el cuidado de los mayores.

El Pabellón del Oído, escrita y dirigida por Fabio Rubiano, es una obra de teatro que aborda las relaciones entre madres e hijas y las dificultades que pueden surgir cuando el cuidado de una persona mayor se convierte en una responsabilidad permanente. La historia se centra en Esther, una mujer de 90 años, e Ida, su hija de 60, quien ha postergado su propia vida para acompañarla y hacerse cargo de ella.

En A Vivir que son dos días, Rubiano explicó que la obra combina la comedia con situaciones inquietantes. También contó que el montaje asumió varios riesgos interpretativos, entre ellos el cambio de edades de los personajes en escena, una decisión que sorprendió inicialmente a las actrices.

La historia muestra cómo la convivencia durante tantos años puede convertir situaciones cotidianas en motivos de conflicto. Las indicaciones sobre la comida, los movimientos o las actividades de la madre forman parte de una relación en la que el afecto convive con el cansancio, la culpa y la dependencia. Para Rubiano, esos pequeños gestos adquieren importancia cuando dos personas han compartido gran parte de sus vidas sin separarse.

El dramaturgo también reflexionó sobre el papel de las mujeres en las labores de cuidado. Señaló que, con frecuencia, son ellas quienes acompañan a los adultos mayores a sus citas médicas y se encargan de atender sus necesidades, mientras otros familiares participan menos en estas responsabilidades.

El montaje surgió como el trabajo de grado de maestría de Rubiano en dirección. Durante el proceso, el director y las actrices Marcela Valencia y Juanita Cetina exploraron diferentes posibilidades hasta encontrar el tono de la obra. También participó Javier Riveros, quien en algunas funciones interpretó el personaje de la hija.

El Pabellón del Oído tendrá sus últimas dos funciones el viernes 6 y sábado 7 de noviembre en el Teatro Petra, en Bogotá. Las reservas se pueden realizar a través de las redes sociales del teatro y las entradas están disponibles en TuBoleta.